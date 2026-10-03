Persecución y ataque armado deja dos muertos en Valle de Santiago, Guanajuato | VIDEO

Una persecución y un posterior ataque armado terminó con dos hombres asesinados en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, de acuerdo con reportes extraoficiales.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de octubre en los alrededores del centro del municipio, donde cámaras de seguridad captaron el momento de la agresión, que presuntamente ocurrió después de una persecución que terminó con un automóvil impactándose contra otro.

En las imágenes se observa que las víctimas viajaban a bordo de un automóvil cuando fueron interceptadas por hombres armados. Posteriormente, se aprecia a un individuo que se aposta sobre la vialidad y apunta un arma larga hacia el vehículo en el que se encontraban los dos hombres. Momentos después se escuchan múltiples detonaciones.

Al sitio arribaron elementos de seguridad municipal y el vehículo con varios impactos de bala.

Después de la agresión, los presuntos responsables abandonaron el lugar y huyeron en una camioneta con rumbo desconocido. Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad acordonaron la escena del crimen, sin reporte de personas detenidas hasta el momento.

‼️En Valle de

Santiago en el ingobernable #Guanajuato

acribillan a dos la

tarde del viernes



Los persiguieron y los dos del auto negro murieron acribillados‼️ pic.twitter.com/EeBDYTLOku — Juan Carlos Alarcón 🇺🇦 (@amarilloalarcon) October 4, 2026

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cehr