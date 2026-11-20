Tamaulipas ocupa una posición estratégica en la relación económica y energética entre México y Australia, particularmente por el desarrollo del campo petrolero Trión, considerado la mayor inversión australiana en territorio mexicano, destacó el embajador de ese país, Crispin Conroy.

El diplomático reconoció el potencial energético de Tamaulipas, las oportunidades de inversión y la importancia de establecer asociaciones de largo plazo que contribuyan al crecimiento económico, la generación de empleos y el desarrollo de las comunidades donde operan las empresas australianas.

“Tamaulipas es clave para el sector energético de México y para la creciente relación económica entre México y Australia”, expresó Conroy al destacar la importancia de la entidad en la cooperación económica y energética entre ambos países.

La posición expresada por el representante diplomático de Australia en México, a propósito de su participación en el Congreso Internacional de Energía 2026 realizado en Tamaulipas, se inscribe dentro del proceso de fortalecimiento de las relaciones entre México y Australia.

Apenas este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Primer Ministro australiano Anthony Albanese sostuvieron una reunión del más alto nivel en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en China, en la que reivindicaron el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

Durante ese encuentro, ambos mandatarios dialogaron sobre las oportunidades para ampliar la cooperación económica, fortalecer las inversiones estratégicas y profundizar los vínculos entre ambas naciones, que en 2026 conmemoran 60 años de relaciones diplomáticas.

“La relación entre Australia y México es muy activa. En particular, hay una inversión muy importante de una empresa australiana (Woodside) en el Golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas, que está dando muchos resultados y genera además un dinamismo en el noreste de nuestro país”, subrayó la presidenta Sheinbaum durante un mensaje conjunto con el primer ministro australiano.

Además, la Presidenta de México vinculó esta actividad energética con el desarrollo portuario de Matamoros, Tamaulipas, cuya infraestructura adquiere relevancia para las operaciones industriales y logísticas asociadas con la explotación de hidrocarburos en aguas profundas y la expansión comercial en el Golfo de México.

Cabe destacar que el reconocimiento del embajador coincide con la agenda de desarrollo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a aprovechar los recursos energéticos, la ubicación geográfica y la infraestructura logística de Tamaulipas para atraer inversiones internacionales, fortalecer la actividad industrial y generar nuevas oportunidades económicas para la entidad.

Bajo la administración de Américo Villarreal, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Energético, ha fortalecido la vinculación con representantes diplomáticos, organismos internacionales y empresas del sector, con el propósito de impulsar proyectos estratégicos como Trión y promover que las inversiones contribuyan al desarrollo regional, la creación de empleos y el bienestar de las familias tamaulipecas.

En este escenario, el embajador Crispin Conroy identificó al campo Trión, desarrollado por Woodside Energy, como el principal referente de la cooperación energética entre ambos países y subrayó que su importancia va más allá de la inversión económica, al incorporar compromisos de desarrollo comunitario y responsabilidad empresarial.

“Este proyecto también refleja lo que significa para nosotros construir una relación de largo plazo: generar oportunidades económicas, contribuir al desarrollo de las comunidades con las que trabajamos y hacerlo de manera responsable”, señaló Conroy.

La coincidencia entre las prioridades de cooperación energética y la agenda bilateral coloca a Tamaulipas como un punto relevante para la relación económica entre México y Australia, particularmente por sus proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México.

El campo Trión constituye una de las inversiones internacionales de mayor relevancia para el sector energético mexicano y representa una oportunidad para fortalecer la actividad productiva, la proveeduría especializada y la generación de empleos asociados con la industria de hidrocarburos.

Para el gobierno de Américo Villarreal, este proyecto forma parte de una visión de desarrollo que busca articular las capacidades energéticas de Tamaulipas con su infraestructura industrial, carretera, fronteriza y portuaria, a fin de incrementar la competitividad del estado y ampliar su participación en las cadenas internacionales de suministro.

En esa estrategia destaca el Puerto del Norte–Matamoros, cuya ubicación en el Golfo de México y su cercanía con la frontera estadounidense ofrecen condiciones para complementar las actividades energéticas e industriales, facilitar el movimiento de mercancías y fortalecer la conectividad comercial de la región.

La integración de proyectos energéticos de gran escala con infraestructura logística y portuaria representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones, desarrollar proveedores regionales y consolidar a Tamaulipas como un punto de conexión comercial entre México, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

En el ámbito institucional, Crispin Conroy también reconoció la interlocución con el Gobierno de Tamaulipas y agradeció al gobernador Américo Villarreal la invitación al Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 (CIET2026), espacio de encuentro entre autoridades, especialistas y representantes de la industria.

La participación australiana en este tipo de encuentros refleja el interés por mantener canales de diálogo y cooperación con Tamaulipas, particularmente en un sector donde la inversión internacional, la transferencia de conocimientos y el desarrollo de infraestructura pueden generar oportunidades económicas de largo plazo.

El embajador expresó su confianza en las posibilidades de ampliar esta relación y fortalecer los vínculos entre las empresas, los gobiernos y las comunidades involucradas en los proyectos de inversión.

“Estoy convencido de que existen grandes oportunidades para seguir profundizando la cooperación entre Australia, México y Tamaulipas, generando beneficios para nuestras empresas y nuestras comunidades”, afirmó.

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