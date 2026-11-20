Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que se perdió la posibilidad de acordar con la oposición la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el PAN acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la demora de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en iniciar el procedimiento.

En conferencia de prensa, el legislador afirmó que la Cámara baja acatará el fallo si el tribunal ordena emitir la convocatoria. Anticipó que, ante la falta de consenso, la designación podría resolverse en una votación que requiere mayoría calificada.

El también presidente de la Jucopo lamentó que el blanquiazul haya optado por la vía judicial, en lugar de continuar las negociaciones políticas, y sostuvo que nunca existió una negativa de Morena para emitir la convocatoria ni la intención de mantener indefinidamente a una presidenta provisional al frente del organismo.

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El Dato: El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, acusó a Morena y MC de negociar “en lo oscurito” a los prospectos para ocupar la presidencia del INE.

“Lamento que no hayamos podido alcanzar un consenso amplio en este tema. Me parece que hemos perdido una oportunidad para demostrar que, aun en medio de nuestras diferencias, las fuerzas políticas podemos encontrar coincidencias cuando se trata de una institución tan importante para la vida democrática del país”, expresó.

Monreal Ávila dijo respetar el derecho del PAN a recurrir a los tribunales, pero cuestionó la decisión política de abandonar la mesa de diálogo, pues, aseguró, la intención de Morena era construir un procedimiento transparente y compartido que permitiera dar mayor respaldo a la renovación de la presidencia del INE.

Consideró que la demanda panista podría generar un “protagonismo fugaz”, pero no resolverá las diferencias de fondo entre las bancadas.

“El resultado de acudir al Tribunal Electoral es respetable y entiendo que tiene efectos de protagonismo fugaz político, pero no tiene consistencia en un acuerdo que le sirva a la democracia. Puede servir ahorita mediáticamente y es la nota, pero díganme ¿qué propósitos logrará? Ninguno, más que acelerar una decisión que se tomará como establece la ley y la Constitución”, manifestó.

Anticipó que, si el TEPJF determina que existe una omisión y ordena emitir la convocatoria, la Cámara de Diputados deberá cumplir con el mandato judicial. Sin embargo, advirtió que, al quedar descartada la posibilidad de un acuerdo amplio, el procedimiento podría terminar resolviéndose mediante la mayoría legislativa.

“Hoy sí me mandata el tribunal, probablemente todo se tenga que resolver por mayoría, como yo no quería, como yo no deseaba, pero tenemos que cumplir un mandato judicial. Si el mandato judicial nos obliga a emitir la convocatoria, lo vamos a hacer y seguramente se aprobará conforme a la ley y a la Constitución. Eso sí, se lo garantizo, no se va a violar la ley ni la Constitución Política aquí en la Cámara de Diputados”, señaló.

Explicó que la Constitución establece que la designación debe alcanzar una mayoría calificada y, de no conseguirse, contempla un procedimiento de insaculación y, posteriormente, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conforme a las reglas aplicables.

Sostuvo que la democracia no se construye por medio de resoluciones judiciales, exclusivamente; “se construye fundamentalmente mediante la política, el diálogo, la negociación, el reconocimiento de las diferencias y el respeto a las reglas que todos y todas hemos aceptado para convivir y tomar decisiones”.

Comentó que hay plazos en la convocatoria. “O sea, lo único que hacen es alargar el proceso porque, aparte de estos plazos de 23 o 28 días, están los de la convocatoria que no se pueden exceptuar: la inscripción, la evaluación, el examen de los aspirantes; eso no se puede evitar, eso se tiene que hacer”.

Sobre las exigencias del PAN y Movimiento Ciudadano (MC) para retirar las facultades extraordinarias de la presidencia del INE, descartó que puedan modificarse en este momento, debido a las restricciones constitucionales para realizar cambios fundamentales en materia electoral una vez iniciado el proceso electoral.

El coordinador morenista argumentó que el artículo 105 constitucional establece una veda legislativa que impide modificar disposiciones electorales fundamentales dentro de los 90 días previos al inicio de un proceso electoral.

Precisó que el proceso electoral de 2027 comenzó el pasado 10 de septiembre, por lo que ya no es posible atender esa exigencia mediante una reforma legal en este momento. Aunque reiteró que está de acuerdo con devolver al Consejo General del INE las decisiones colegiadas sobre los nombramientos de funcionarios, consideró que deberá esperarse al momento constitucionalmente permitido.

Monreal también informó que las únicas bancadas que presentaron propuestas de modificación a la convocatoria fueron el PAN y MC, y que el partido naranja fue el único que le presentó nombres de posibles candidatas para encabezar el instituto, aunque evitó revelar sus identidades. Aseguró que la Jucopo respondió a sus planteamientos y explicó las razones jurídicas por las que algunas de sus solicitudes no podían incorporarse.

Al ser cuestionado sobre las garantías de que la próxima titular del organismo electoral no tenga vínculos con Morena o con el Gobierno federal, el presidente de la Jucopo respondió que el objetivo es elegir a una persona imparcial, profesional y que genere confianza.

Perfilan que TEPJF fije plazo para relevo en INE

| Por Claudia Arellano |

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría ordenar a la Cámara de Diputados emitir, en un plazo determinado, la convocatoria para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), si acredita que los legisladores han omitido iniciar formalmente el procedimiento. Esta es una de las posibles resoluciones que contempla la hoja de ruta procesal del juicio promovido por Acción Nacional, obtenida por La Razón.

El documento advierte que las negociaciones entre bancadas y los trabajos preparatorios no sustituyen la obligación de aprobar y publicar la convocatoria. Por ello, la Sala Superior podría considerar insuficientes las gestiones realizadas hasta ahora por San Lázaro.

El fundamento está en el artículo 41 constitucional, que faculta a la Cámara baja para emitir la convocatoria y establecer las etapas y los plazos del procedimiento de designación. A su vez, el artículo 37, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que, ante la falta absoluta de quien preside el Consejo General del INE, debe elegirse a la persona sustituta en el plazo más breve posible.

El Dato: Morena señaló que la convocatoria y elección de la presidencia del INE ya no se emitirá en el actual periodo de sesiones ordinarias y el proceso de selección será en enero de 2027.

La hoja de ruta señala que el margen de negociación de los legisladores no puede convertirse en una postergación indefinida de esta obligación constitucional. También cita precedentes en los que el Tribunal Electoral determinó que las negociaciones políticas, las actuaciones preparatorias y la permanencia provisional de autoridades no reemplazan los procedimientos para cubrir vacantes.

Entre ellos está el expediente SUP-RAP-62/2019, en el que la Sala Superior ordenó iniciar los trabajos correspondientes y emitir una convocatoria para cubrir una consejería vacante.

Respecto al tiempo que podría tardar la resolución, el documento explica que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no fija un plazo específico para resolver este tipo de juicios ciudadanos. Sin embargo, identifica tres precedentes: los expedientes SUP-JDC-10647/2011, SUP-JDC-12639/2011 y SUP-JDC-896/2013 y acumulados, cuyas sentencias se emitieron 29, 15 y 26 días naturales después de presentadas las demandas, respectivamente.

El promedio de resolución de esos casos fue de 23 días naturales. No obstante, la hoja de ruta aclara que se trata de una referencia orientadora, no de un plazo obligatorio para resolver la impugnación contra la Cámara de Diputados.

334 Votos se ocupan para la mayoría calificada en San Lázaro

En cuanto al trámite, San Lázaro deberá informar de inmediato al Tribunal sobre la recepción de la demanda y publicar la notificación en sus estrados durante 72 horas, periodo en el que terceros interesados podrán comparecer. Al concluir ese plazo, la Cámara tendrá 24 horas para enviar a la Sala Superior la demanda original, las pruebas, los escritos de terceros interesados, si los hubiera, y un informe sobre las actuaciones realizadas.

Este último deberá incluir las constancias de los trabajos para emitir la convocatoria: proyectos, comunicaciones, reuniones, propuestas y observaciones de los grupos parlamentarios, así como minutas y documentos que permitan conocer el estado de las negociaciones.

Una vez recibido el expediente, la Sala Superior lo turnará de inmediato a una magistratura para su análisis y la elaboración del proyecto de sentencia. La persona instructora revisará los requisitos de la demanda y podrá solicitar información adicional a la Cámara u otras autoridades. La ley establece un plazo máximo de seis días para dictar el auto de admisión, cuando se cumplan los requisitos legales.

Después de integrar el expediente y agotar las diligencias necesarias, se cerrará la instrucción y el proyecto se someterá a discusión y votación del Pleno.

Aunque no existe un plazo general obligatorio para emitir la sentencia, el Tribunal deberá resolver en un tiempo razonable. La Cámara de Diputados, por su parte, tendrá que cumplir los puntos de la resolución que emita la Sala Superior.

PAN anuncia segunda acción legal

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció que su partido recurrirá a una segunda acción legal para exigir la renovación de la presidencia del INE. Además, acusó a Morena de intentar mantener el control del organismo rumbo a las elecciones de 2027.

Sostuvo que la permanencia de Blanca Cruz García como presidenta provisional no sustituye el proceso de designación y advirtió que no aceptará un nombramiento que responda a intereses partidistas.

La secretaria general del PAN, Michelle González, responsabilizó al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, de obstaculizar el proceso y sostuvo que la falta de acuerdos no justifica el incumplimiento de los plazos constitucionales.

Planteó que la próxima presidenta del organismo surja de un comité técnico con participación de universidades y organizaciones civiles. También anunció que el partido convocará a manifestaciones pacíficas para defender la autonomía electoral, además de mantener los recursos jurídicos.

Jorge Romero cuestionó la independencia de Blanca Cruz García y atribuyó su llegada al INE al respaldo político de Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla. Consideró que esos antecedentes deben formar parte de la discusión sobre la nueva presidencia.

Elizabeth Hernández

Sin consenso en Cámara, Consejo perfila decidir sobre un interinato

| Por Tania Gómez |

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que si la Cámara de Diputados no logra un acuerdo para designar a la nueva presidenta del organismo antes de que concluya este año, serán las propias consejerías quienes deberán decidir quién continuará al frente de la presidencia provisional.

En entrevista en el marco de la sesión extraordinaria, explicó que, llegado ese escenario, tendrían que dialogar sobre la continuidad de Blanca Cruz García o considerar si alguna otra integrante del Consejo General tiene interés en asumir esa responsabilidad.

“Platicaríamos también para ver incluso si ella quisiera quedarse, si hay alguna otra colega que quisiera estar y si estamos todos de acuerdo con la decisión”, indicó.

Sostuvo que la decisión sobre quién encabeza el organismo electoral debe permanecer en manos de las y los integrantes del Consejo General, sin que tengan relevancia los posicionamientos externos sobre la conducción del Instituto.

El Dato: El miércoles el expresidente del IFE José Woldenberg planteó en conferencia de prensa que se analice una posible reconformación del Consejo General del INE.

“Los planteamientos de fuera pues son creo irrelevantes para nosotros, o sea, es una decisión de este Consejo General, de las y los consejeros”, afirmó.

Asimismo, calificó como “absolutamente irresponsable” la propuesta de los expresidentes del INE y su predecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, de promover cambios en la integración del Consejo General, incluida la eventual renuncia de algunos de sus integrantes.

La consejera recordó que el INE ha operado anteriormente sin contar con la totalidad de sus integrantes y que la legislación contempla mecanismos para garantizar su funcionamiento. Por ello, consideró que una “renovación total en este momento” sería inconveniente, particularmente ante la cercanía de los procesos electorales de 2027.

La propuesta de los exconsejeros tampoco fue bien recibida por el consejero Uuc-kib Espadas, quien evitó entrar en una discusión sobre la exigencia de revisar la permanencia de integrantes que llegaron al cargo mediante el procedimiento de insaculación.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos de los exfuncionarios, respondió que quienes consideren que alguno de los consejeros carece de la calidad necesaria para ocupar el puesto deben decirlo directamente.

“Hay cosas que, si acusa a alguien de indigno, que lo digan. Yo no tengo nada que responder a esa tontería”, expresó.

ACUERDO. Por separado, en medio de la discusión sobre la vacante que dejó Guadalupe Taddei en la presidencia del INE, la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, aclaró que la continuidad de su encargo provisional y la posibilidad de permanecer al frente del organismo hasta que se designe a una nueva presidencia no es una decisión que dependa exclusivamente de ella, sino de un acuerdo entre las consejerías.

“Yo insistiré en que no es una decisión que esté en una persona, como tampoco fue una decisión que estuvo en una persona que yo pudiera estar de manera provisional, sino un acuerdo colegiado”, puntualizó.

La cabeza del Consejo General también dejó en manos de la Cámara de Diputados la definición del procedimiento para designar a quien ocupará la presidencia definitiva del instituto, incluida la posibilidad de emitir una convocatoria.

“Somos muy respetuosos de la soberanía del Poder Legislativo, en este caso, de la Cámara de Diputados, que es quien tiene que asumir la parte que le corresponde en sus facultades”, expresó.

Aseguró que, mientras los diputados resuelven el procedimiento para cubrir la vacante que dejó Guadalupe Taddei, el Consejo General mantiene sus actividades y las decisiones necesarias para garantizar la operación institucional: “Las 10 consejerías, los trabajos no han parado en ningún momento”.

Cruz García sostuvo que cuenta con 15 años de experiencia en materia electoral y en la conducción de procesos, por lo que se dijo preparada para asumir la responsabilidad durante la transición.

Instruyen a jefaturas de área a colaborar con FGR

| Por Tania Gómez |

Todas las áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), tienen instrucciones de atender con prontitud y transparencia los requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional del organismo, y advirtió que las diligencias relacionadas con las investigaciones sobre la anterior administración podrían extenderse más allá de las próximas semanas.

“Cualquier diligencia que se quiera realizar, cualquier requerimiento que nos haga formalmente, las áreas están en esa disposición, pero también en esa instrucción de que deben atender con total prontitud, en los términos que se requiera, dando todas las facilidades necesarias para que nuestra colaboración sea completa y sea con total transparencia”, afirmó la consejera.

El pasado 11 de noviembre, agentes de la FGR acudieron a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, en la Torre Zafiro, para revisar documentación relacionada con contratos de materiales y documentación electoral durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.

La diligencia fue reportada inicialmente como un cateo, aunque posteriormente Cruz García aclaró que solamente se trató de una revisión documental y una auditoría forense, no de un cateo ni de un aseguramiento de instalaciones.

Las investigaciones están relacionadas con posibles irregularidades en las contrataciones y los vínculos entre funcionarios y proveedores.

La consejera presidenta provisional advirtió que las solicitudes de información y las diligencias ministeriales podrían continuar durante un periodo prolongado, por lo que descartó que se trate de un asunto que pueda agotarse en unos cuantos días o semanas.

“Si siguen llegando algún tipo de requerimientos o algún tipo de diligencias, pues se van a seguir atendiendo. Como les comentaba con anterioridad, no es algo que se vaya a agotar en un solo día o en unas semanas”, señaló.

Preocupan garantías de material electoral del 27

| Por Yulia Bonilla |

Con el decreto para la reestructuración de Talleres Gráficos de México (TGM), la preocupación inicial será garantizar que cumpla con sus responsabilidades y tenga listos los insumos necesarios para las elecciones de 2027, con transparencia y certeza. Así lo señaló Raúl Contreras Bustamante, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y uno de los integrantes independientes de la Junta de Gobierno del organismo, en representación de esa universidad.

En entrevista con La Razón, el doctor en Derecho destacó que, a poco más de 190 días de los comicios, el principal reto será asegurar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y que la ciudadanía cuente con todo lo necesario para emitir su voto.

“Siempre me ha gustado ver hacia adelante. A mí, creo, lo que más me preocupará es cumplir con el objetivo de que Talleres Gráficos de México cumpla con su responsabilidad y aportemos nuestro papel que tenemos en realizar elecciones normales, transparentes, con todos los insumos listos”, enfatizó.

El Dato: TGM deberá evaluar a sus proveedores y publicar un padrón con el objeto, monto y procedimiento de cada contratación. Hay reglas para prevenir conflictos de interés.

Sobre las contrataciones irregulares y los posibles conflictos de interés detectados en el Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que las investigaciones corresponden a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y a las instancias competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Es un tema de revisión de los ejercicios anteriores, pero en este momento creo que lo que tendríamos todos que ver es que se cumpla con el en tiempo y forma con las responsabilidades que tendrá Talleres Gráficos que hacer para que haya elecciones”, enfatizó.

El exrector aclaró que no tiene una propuesta específica para la Junta de Gobierno, sino que busca contribuir de manera colegiada. Como representante de la UNAM, dijo que aportará la experiencia que adquirió en el Poder Ejecutivo federal, donde dirigió la Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud entre 1991 y 1994.

“La representación de la máxima casa de estudios tiene un peso importante… En lo personal, conozco hace muchos años cuando trabajé en el Gobierno federal, entonces, la experiencia que yo pude adquirir a lo largo de los años que presté servicios en el Poder Ejecutivo, trataré de aportarla, como mis conocimientos, para tratar de coadyuvar para que el organismo cumpla con sus cometidos”, dijo.

Agregó: “Es una función de ser miembro de una Junta de Gobierno, no es una función ejecutiva ni tenemos responsabilidades directas, pero sí, desde luego, trataré que sus opiniones jurídicas-administrativas sean tomadas con la mejor voluntad para que se cumpla con los objetivos de esa muy importante institución”.

El Gobierno federal emitió este miércoles un decreto para reestructurar TGM y su Junta de Gobierno. La medida busca que el organismo produzca la mayor parte de la papelería electoral y que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales dejen de contratar a empresas privadas para ese fin. El cambio se anunció tras detectarse contrataciones irregulares del árbitro electoral durante tres décadas.

MODIFICACIONES ı Foto: Especial

Morena acusa a Somos de intentar silenciarlo

| Por Claudia Arellano |

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, informó fueron notificados del procedimiento especial sancionador promovido por Somos. Entre las personas señaladas figuran la Presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado Ricardo Monreal y el propio Ávila, quien acusó al partido de intentar frenar los pronunciamientos sobre presuntas irregularidades en contratos electorales.

“Aparecen como denunciados la titular del Ejecutivo; el responsable de Cepropie; la titular de Comunicación Social de la Presidencia; la diputada Dolores Padierna; el senador Gerardo Fernández Noroña y Citlalli Hernández, entre otros”, señaló.

El diputado sostuvo que los señalamientos de Morena sobre una presunta red de corrupción electoral están respaldados por información sobre contratos y adjudicaciones a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

Además, reiteró sus acusaciones contra el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, a quien responsabilizó de encabezar una presunta estructura de tráfico de influencias durante su gestión.

Como parte de sus argumentos, afirmó que, de los 32 organismos electorales locales, 26 adjudicaron directamente contratos a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, por un monto superior a los tres mil millones de pesos.

Acusó a Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis, de modificar las reglas de participación en concursos para favorecer a empresas y limitar la competencia mediante requisitos de experiencia previa en trabajos para el propio instituto. Sostuvo que las adjudicaciones deben revisarse para determinar si existieron sobreprecios y posibles irregularidades en los procedimientos de contratación.

También cuestionó la participación de Lorenzo Córdova en la designación de Guadalupe Taddei al frente del INE, al señalar que las modificaciones legales aprobadas en 2014, durante el llamado Pacto por México, otorgaron al Consejo General facultades para nombrar a las autoridades de los organismos electorales locales.

Advirtió que Morena no dejará de denunciar lo que consideró como una estructura de intereses dentro de las instituciones electorales y rechazó que el procedimiento promovido por Somos vaya a frenar sus pronunciamientos. “No nos van a callar jamás”, sostuvo.