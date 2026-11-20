Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que si la Cámara de Diputados no logra un acuerdo para designar a la nueva presidenta del organismo antes de que concluya este año, serán las propias consejerías quienes deberán decidir quién continuará al frente de la presidencia provisional.

En entrevista en el marco de la sesión extraordinaria, explicó que, llegado ese escenario, tendrían que dialogar sobre la continuidad de Blanca Cruz García o considerar si alguna otra integrante del Consejo General tiene interés en asumir esa responsabilidad.

“Platicaríamos también para ver incluso si ella quisiera quedarse, si hay alguna otra colega que quisiera estar y si estamos todos de acuerdo con la decisión”, indicó.

Sostuvo que la decisión sobre quién encabeza el organismo electoral debe permanecer en manos de las y los integrantes del Consejo General, sin que tengan relevancia los posicionamientos externos sobre la conducción del Instituto.

El Dato: El miércoles el expresidente del IFE José Woldenberg planteó en conferencia de prensa que se analice una posible reconformación del Consejo General del INE.

“Los planteamientos de fuera pues son creo irrelevantes para nosotros, o sea, es una decisión de este Consejo General, de las y los consejeros”, afirmó.

Asimismo, calificó como “absolutamente irresponsable” la propuesta de los expresidentes del INE y su predecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, de promover cambios en la integración del Consejo General, incluida la eventual renuncia de algunos de sus integrantes.

La consejera recordó que el INE ha operado anteriormente sin contar con la totalidad de sus integrantes y que la legislación contempla mecanismos para garantizar su funcionamiento. Por ello, consideró que una “renovación total en este momento” sería inconveniente, particularmente ante la cercanía de los procesos electorales de 2027.

La propuesta de los exconsejeros tampoco fue bien recibida por el consejero Uuc-kib Espadas, quien evitó entrar en una discusión sobre la exigencia de revisar la permanencia de integrantes que llegaron al cargo mediante el procedimiento de insaculación.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos de los exfuncionarios, respondió que quienes consideren que alguno de los consejeros carece de la calidad necesaria para ocupar el puesto deben decirlo directamente.

“Hay cosas que, si acusa a alguien de indigno, que lo digan. Yo no tengo nada que responder a esa tontería”, expresó.

ACUERDO. Por separado, en medio de la discusión sobre la vacante que dejó Guadalupe Taddei en la presidencia del INE, la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, aclaró que la continuidad de su encargo provisional y la posibilidad de permanecer al frente del organismo hasta que se designe a una nueva presidencia no es una decisión que dependa exclusivamente de ella, sino de un acuerdo entre las consejerías.

“Yo insistiré en que no es una decisión que esté en una persona, como tampoco fue una decisión que estuvo en una persona que yo pudiera estar de manera provisional, sino un acuerdo colegiado”, puntualizó.

La cabeza del Consejo General también dejó en manos de la Cámara de Diputados la definición del procedimiento para designar a quien ocupará la presidencia definitiva del instituto, incluida la posibilidad de emitir una convocatoria.

“Somos muy respetuosos de la soberanía del Poder Legislativo, en este caso, de la Cámara de Diputados, que es quien tiene que asumir la parte que le corresponde en sus facultades”, expresó.

Aseguró que, mientras los diputados resuelven el procedimiento para cubrir la vacante que dejó Guadalupe Taddei, el Consejo General mantiene sus actividades y las decisiones necesarias para garantizar la operación institucional: “Las 10 consejerías, los trabajos no han parado en ningún momento”.

Cruz García sostuvo que cuenta con 15 años de experiencia en materia electoral y en la conducción de procesos, por lo que se dijo preparada para asumir la responsabilidad durante la transición.

Instruyen a jefaturas de área a colaborar con FGR

| Por Tania Gómez |

Todas las áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), tienen instrucciones de atender con prontitud y transparencia los requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional del organismo, y advirtió que las diligencias relacionadas con las investigaciones sobre la anterior administración podrían extenderse más allá de las próximas semanas.

“Cualquier diligencia que se quiera realizar, cualquier requerimiento que nos haga formalmente, las áreas están en esa disposición, pero también en esa instrucción de que deben atender con total prontitud, en los términos que se requiera, dando todas las facilidades necesarias para que nuestra colaboración sea completa y sea con total transparencia”, afirmó la consejera.

El pasado 11 de noviembre, agentes de la FGR acudieron a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, en la Torre Zafiro, para revisar documentación relacionada con contratos de materiales y documentación electoral durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.

La diligencia fue reportada inicialmente como un cateo, aunque posteriormente Cruz García aclaró que solamente se trató de una revisión documental y una auditoría forense, no de un cateo ni de un aseguramiento de instalaciones.

Las investigaciones están relacionadas con posibles irregularidades en las contrataciones y los vínculos entre funcionarios y proveedores.

La consejera presidenta provisional advirtió que las solicitudes de información y las diligencias ministeriales podrían continuar durante un periodo prolongado, por lo que descartó que se trate de un asunto que pueda agotarse en unos cuantos días o semanas.

“Si siguen llegando algún tipo de requerimientos o algún tipo de diligencias, pues se van a seguir atendiendo. Como les comentaba con anterioridad, no es algo que se vaya a agotar en un solo día o en unas semanas”, señaló.