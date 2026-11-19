Los atletas de Exatlón México compiten por el territorio: la Villa 360, todos quieren quedarse la estancia más cómoda y lujosa para descansar después de las intensas competencias.

Antes de que se lleve a cabo el juego estelar por la Villa 360, los atletas tienen que disputarse una competencia previa que les ayuda a definir a los deportistas que van al duelo de eliminación del domingo.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, se trata de información no confirmada por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de hoy.

El resultado dependerá de si los azules logran mantener la concentración a pesar del enojo y las provocaciones, además de que sigan motivándose para ya por fin salir de las terribles barracas, en donde se han atorado después de 3 semanas seguidas.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Lo que los fans verán hoy en el programa es el juego de la Zona de peligro femenina, en la que las atletas rojas y azules competirán de manera individual en el circuito acuático para evitar caer directamente en el duelo de eliminación del domingo.

Además, llega el fin de la tregua entre Leo y los Rojos: Leo estará extremadamente molesto por los festejos de Daniel y las constantes burlas de Eliud, quien llegó a apodarlo su “nieto”. Debido a esto, Leo advertirá que la tregua entre los equipos ha llegado a su fin y responderá a las provocaciones.

Finalmente, Antonio Rosique dará una noticia importante sobre la competencia que conmocionará a los atletas, provocando que Tania rompa en llanto. Así que hoy se espera un intenso programa.

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