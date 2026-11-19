Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ya era público, sabido y percibido que el modelo de salud actual es un fracaso tan rotundo que se persiste en sostener ya sea por necedad ideológica y/o interés pecuniario; pero que lo analicen y pronuncien altas autoridades académicas y salud como El Colegio de México, el Instituto Nacional de Salud Pública y de Cancerología confinanciamiento del National Institute for Health and Care Research (NIHR) del Reino Unido que encabeza Lucy Chappell, tiene otras implicaciones y planes de solución a una crisis que inició con el arranque del gobierno de Andrés Manuel López

Lo que se anunció como una cruzada moral para combatir la corrupción en el sector salud y garantizar la atención universal causó, a final de cuentas, una severa crisis sanitaria: más de 30.3 millones de personas perdieron el acceso a los servicios de salud y la protección financiera asociada”, es como los especialistas sintetizan los resultados del experimento radical obradorista que destruyó el Seguro Popular, minó las capacidades operacionales del IMSS y del ISSSTE y experimentó con las compras de UNOPS, la creación y muerte del Insabi que se encargó al antropólogo Juan Ferrer, y finalmente intentar un “sistema universal de salud” a través del IMSS-Bienestar que opera Alejandro Svarch… el amigo de Andy López Beltrán y de Amílcar Olán.

Los autores del informe, Octavio Gómez Dantés, Edson Serván Mori, Diego Cerecero García, Laura Flamand y Alejandro Mohar Betancourt expresan que los problemas no empezaron en 2018, sino desde el mismo diseño (1943) de un sistema de salud fragmentado con un subsistema orientado a quienes tienen un empleo formal y otro para quienes son informales y en la mayoría de los casos los más pobres.

Pero de todas las reformas intentadas en 78 años, la practicada en el cuatroteismo semeja al tratamiento para una persona con múltiples enfermedades —la fragmentación de atención, carencia crónica de financiamiento, deficiencias burocráticas y de liderazgo— que sólo aceleró sus males.

Uno de los males más notorios es el desabasto crónico de medicamentos desde que el Gobierno federal desmanteló el mecanismo de compras públicas que funcionaba desde el IMSS.

Y otro de los efectos negativos de esa reforma radical “fue un retroceso grave y significativo en la protección financiera”, pues la incidencia de gastos excesivos como gastos catastróficos y los gastos empobrecedores “aumentó entre 2014 y 2024 un 73 %, alcanzando niveles sin precedentes”.

En paralelo a ello, la actual política de salud empobreció y/o abusó de médicos y personal de enfermería.

“En México hay 2.5 médicos por cada mil habitantes. Esta cifra está apenas por encima del promedio de 2.4 de América Latina y el Caribe, pero muy por debajo del 3.7 de los países de la OCDE. En enfermería, la situación es aún más preocupante: México cuenta con 2.9 enfermeros y enfermeras por cada mil habitantes (…), es decir, nuestro país dispone de una tercera parte del personal de enfermería de los países de esta organización”, recalcan.

La sentencia de los especialistas es abrumadora: “la precariedad se ha convertido en una enfermedad crónica de quienes nos atienden en el sistema de salud. La precariedad laboral se refiere a la presencia de una o más de las siguientes condiciones: carecer de un contrato escrito, percibir menos de dos salarios mínimos, trabajar jornadas parciales o excesivas (de menos de 35 o más de 48 horas semanales) y no contar con prestaciones o carecer de seguridad social”.

Tácitamente esto indica que es inhumano pagar un salario mínimo, por mucho que ello sea bandera política.

Así, “entre 2005 y 2022, la proporción de médicos en condiciones de precariedad aumentó un 29%, al pasar del 58.7% al 75.5%. Es decir, tres de cada cuatro integrantes del personal médico en el país trabajan desprotegidos. La situación de la enfermería no es menos alarmante: la precariedad aumentó un 37 %, al pasar del 49.0 % en 2005 al 67.3 % en 2022”.

No, esto no es Dinamarca.

Gruma en China. Una de las primeras multinacionales mexicanas en hacer pie en China fue Gruma, que encabeza Juan González Moreno, hace 20 años con una inversión de 100 millones de dólares para una planta en Shanghái para producir en aquel entonces 15 mil toneladas anuales de tortillas de trigo, 7 mil toneladas de tortillas de maíz y 6 mil toneladas de frituras. Fue en los tiempos de don Roberto González Barrera.

Hoy son dos plantas de Gruma en aquella nación. En el marco de la Cumbre de la APEC, celebrada en China, directivos de Gruma en China compartieron su experiencia con Claudia Sheinbaum.

La multinacional mexicana hoy abastece tanto al mercado de China Continental como a otros países de la región Asia-Pacífico, donde los productos han ganado adeptos entre los consumidores por su calidad y sabor.

Haces: protección animal y diversidad cultural. El diputado Pedro Haces hizo un aporte profundo a la discusión parlamentaria en la aprobación de la nueva Ley de Bienestar Animal: tomó distancia de una controversia moral para entrar de lleno a la relevancia de legislaciones inclusivas. Así, por un lado, ofreció su apoyo a las normas que prevengan el maltrato animal y establezcan obligaciones claras a sus cuidadores, y, al mismo tiempo, propuso que la tauromaquia requiere una legislación diferenciada y certeza jurídica, pues reconocer su dimensión cultural y socio-económica pasa por evitar legislaciones locales y estatales contradictorias.

Vaya, las corridas de toros se realizan en 1,140 ciudades y pueblos del país —de las cuales 670 son parte de ese “México Profundo” con menos de 25 mil habitantes casi todas en zonas rurales— en los que se realizan 4,686 festejos anualmente.

No se trata de una regla de excepción, sino de reconocer las diferencias, derechos y obligaciones más allá de un enfoque moral, o sea, personal, y así generar leyes que reconozcan la diversidad.