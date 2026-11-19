Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

No se ve por dónde se puedan poner de acuerdo las fuerzas políticas para llegar a un consenso que permita designar a la nueva presidenta consejera del INE.

Los caminos se van cerrando. La mejor prueba de ello es que la convocatoria que se iba a lanzar por parte del oficialismo para discutir el asunto se ha venido posponiendo. No hay por dónde, porque prevalece el intento de la 4T de tener el mayor control posible sobre el INE, jugueteando con el concepto de la autonomía del Instituto; así sucedió con el Poder Judicial.

El muy atendible llamado de los expresidentes del IFE, hoy INE, seguramente se va a calificar de manera crítica. Ya desde ayer aparecieron los adjetivos que tienen que ver con la búsqueda del descrédito, lo que fortalece la posición del oficialismo respecto a lo que ha venido sucediendo con el INE, y de paso hacer ver que Guadalupe Taddei no es la única que estaba metida en hechos de corrupción. Ayer también desecharon la idea de cambiar a todos los consejeros, por considerar que es imposible que haya acuerdos ante la inminencia de la elección del 27.

Lo que hizo la expresidenta del INE es escandaloso. No hay manera de compararlo con las gestiones anteriores. Es probable que en el corto plazo enderecen todas sus críticas a Luis Carlos Ugalde, debido a que durante su gestión fueron las elecciones del 2006 en las que ganó Felipe Calderón.

Morena presentó una solicitud de investigación sobre el proceso que fue obviamente bien recibida en la Cámara de Diputados. Como se ve, les importa 2006, pero no 1988 donde empezó todo.

EL NOMBRE del juego es la voluntad política, la cual no se ve por ningún lado. El gobierno y su partido están buscando zafarse del caso Taddei, lo cual no va a ser nada fácil

Como apunta el exconsejero Alfredo Figueroa, en 2006 tanto Calderón como López Obrador se comportaron poco democráticos. El panista lanzó la lamentable frase, para calificar el proceso, de “haiga sido como haiga sido” había ganado, lo cual ponía en segundo plano los elementos legales que pudieran estar de por medio. Lo que le importaba era su victoria, sin importar cómo se hubiera dado.

López Obrador lanzó aquello de “al diablo con sus instituciones”, con lo cual pasaba también a segundo plano cualquier elemento legal del proceso. La elección de 2006 estuvo cargada de inéditos e irregularidades. La diferencia entre Calderón y López Obrador fue arriba de los 300 mil votos, lo cual fue desde donde se vea mínima en función del tamaño del padrón electoral y otros procesos. El tabasqueño hizo responsable del “fraude” a quien era director del IFE. El Instituto validó la elección y envió las inconformidades al Tribunal que al final fue quien definió el resultado.

El futuro del INE no pinta bien. Es un tema que debe ser motivo de preocupación colectiva, porque la crisis en el ámbito del árbitro electoral puede provocar problemas a lo largo del proceso que puede sesgar el resultado.

No hay voluntad política ni parece asomarse. Los gobiernos de la 4T se han caracterizado por ponderar que escuchan, pero a todos los documentos que salen de Palacio Nacional no les cambian una coma.

Si como todo indica quieren tener un pie en el INE, es claro que difícilmente aceptarán los consensos, y quizá menos aún todas las propuestas que vengan de la oposición.

El resultado de las elecciones del 27 va a definir el destino del Instituto. Por ahora, es fundamental que se nombre a una presidenta consejera, y para ello tienen que escuchar a la oposición y a los muchos actores, especialistas y académicos que han estado trabajando durante mucho tiempo en estos temas, tienen mucho que proponer y decir.

El nombre del juego es la voluntad política, la cual no se ve por ningún lado. El gobierno y su partido están buscando zafarse del caso Taddei, lo cual no va a ser nada fácil. Terminó por ser una presidenta que el morenismo recibió con confeti cuando fue designada.

RESQUICIOS.

Desde China se vino de nuevo que ya falta poco para firmar el nuevo T-MEC. Son ya varias las ocasiones en que se dice lo mismo. Una prueba de lo que puede pasar la vamos a tener con la aplicación.