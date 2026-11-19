Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El papa León XIV regresaba a Roma el lunes 16 de noviembre, después de recorrer Uruguay, Argentina y Perú, cuando, en la conferencia de prensa a bordo del avión, dijo: “Todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por los algoritmos y una polarización que no es casual, que, en muchas situaciones, ha sido intencionalmente provocada”. Y agregó: “No es necesario llegar a odiarnos”.

El Papa tiene razón. La polarización no es espontánea: es una herramienta con la que están trabajando muchos gobernantes.

En México, por ejemplo, en las elecciones no hay segunda vuelta. Gana la Presidencia quien obtiene más votos, aunque no llegue a la mitad. Con una base fiel y una oposición fragmentada, alcanza. Andrés Manuel López Obrador ganó en 2018 con 53.19 por ciento, y Claudia Sheinbaum, en 2024, con 59.75 por ciento, el porcentaje más alto desde 1982. Para las próximas elecciones en México no se estima que se llegue a esos resultados, pero con tener una base electoral firme les alcanza para ganar, y eso lo consiguen con un país polarizado.

López Obrador entendió antes que nadie en la historia reciente que dividir rendía votos. Desde la mañanera repartió etiquetas: fifís y chairos, conservadores y transformadores, neoliberales y pueblo bueno. El resultado se puede medir.

En Estados Unidos sucede lo mismo. Donald Trump llevó esa misma fórmula al país más poderoso del mundo. Los migrantes, los medios, los jueces y los demócratas se convirtieron en el enemigo. Una encuesta del Pew Research Center de 2022, con más de seis mil entrevistas, encontró que 72 por ciento de los republicanos consideraba inmorales a los demócratas, contra 47 por ciento en 2016. Del otro lado, 63 por ciento de los demócratas pensaba lo mismo de los republicanos, contra 35 por ciento seis años antes. Ya no se ven como adversarios, sino como gente mala.

Lo acabamos de ver en Brasil. El 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva se reeligió con 51.79 por ciento contra 48.21 por ciento de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En la primera vuelta, Bolsonaro había quedado arriba. Desde hace casi una década, Lula y los Bolsonaro dividen al país en dos mitades casi exactas. La elección de 2022 fue considerada la más polarizada desde el regreso de la democracia en 1985, con agresiones y muertes por discusiones políticas.

HACE LLAMADO

EL JEFE del Estado Vaticano conversa con periodistas, durante un vuelo, el pasado 16 de noviembre. ı Foto: AP

En Argentina, a la división se le llama “la grieta”. Kirchneristas contra antikirchneristas primero; ahora, Milei contra todos los que llama “casta”. Por eso, durante su visita, el Papa pidió superarla y habló de la necesidad de dialogar sin odio.

Por ejemplo, tras las declaraciones de León XIV sobre la polarización, el gobierno de Javier Milei difundió sólo una parte de esa conferencia: la que hablaba de su diálogo con el pontífice. La parte de la polarización se quedó fuera.

Polarizar no es una estrategia nueva. Por ejemplo, Adolf Hitler construyó su ascenso sobre la idea de un pueblo puro amenazado por un enemigo interno: los judíos, los comunistas, los traidores de 1918. Llegó a canciller en enero de 1933 y en dos años ya tenía las Leyes de Núremberg. La polarización fue el primer paso.

La polarización también tiene teóricos. El jurista alemán Carl Schmitt escribió en 1932 que la esencia de la política es distinguir entre amigo y enemigo. Décadas después, el argentino Ernesto Laclau, en La razón populista (2005), explicó cómo un líder construye un “pueblo” frente a un “otro” al que culpa de todos los males.

Schmitt se afilió al partido nazi en 1933. Laclau fue uno de los intelectuales más cercanos al kirchnerismo en Argentina. La lógica es la misma en ambos extremos.

Lo cierto es que la polarización sólo beneficia a quien quiere llegar al poder o conservarlo. A los ciudadanos no les deja nada.

En México, por ejemplo, hablar de López Obrador ha dividido familias y muchas sobremesas han acabado a los gritos por ideologías políticas.

Y mientras la gente se pelea, nadie revisa resultados. El que está de un lado defiende todo lo que hace su líder; el que está del otro lo rechaza todo.

El Gobierno no tiene que rendir cuentas, sólo mantener contenta a su base. La división entre chairos y fifís, entre neoliberales y la 4T, no le ha dado a nadie un mejor hospital, una calle más segura ni un salario más alto. A los gobernantes sí les ha dado votos.

Las consecuencias ya se ven en las encuestas. De acuerdo con Latinobarómetro, en 2023 el apoyo a un gobierno autoritario en México subió de 22 a 33 por ciento en tres años, y el apoyo a la democracia bajó de 49 por ciento en 2024 a 45 por ciento en la medición de 2025-2026.

Esa polarización va a continuar porque funciona. Morena y sus aliados tienen en ella una base sólida rumbo a 2027. Y la oposición sigue sin un liderazgo propio.

El daño más grave es para las nuevas generaciones. Los jóvenes que hoy tienen 20 años crecieron oyendo que el que piensa distinto es un enemigo. Muchos se informan en redes donde los algoritmos les muestran sólo lo que confirma lo que ya creen. Si no aprenden a convivir con el que piensa diferente, no podrán ponerse de acuerdo en nada de lo que importa: la seguridad, el agua, la economía.

Con razón el papa León XIV pide que termine esta división. La polarización da poder a unos cuantos y les quita a todos los demás la posibilidad de construir un país juntos.