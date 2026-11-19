El reciente triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de Estados Unidos fue contundente. Su relevancia, sin embargo, va más allá de ese país. En los últimos años, los comicios en América Latina y Europa parecían confirmar el auge de los partidos de derecha y de las ideologías conservadoras como Abelardo de la Espriella en Colombia o José Antonio Kast en Chile, y este resultado pone en duda esa tendencia. Este artículo no busca hacer otro análisis electoral, sino cuestionar qué entendemos hoy por izquierda y derecha.

En medio de los populismos crecientes, ambos extremos del espectro político se han demonizado y radicalizado. Por eso conviene preguntarse qué defiende realmente cada ideología. La protección de los derechos humanos suele asociarse a la izquierda, pero esa asociación responde a una tradición desactualizada que insiste en convertir en bandera partidista lo que debería ser una premisa básica. Los derechos humanos tendrían que ser un principio compartido, ajeno a la disputa política. Quisiera pensar que esta postura es representativa de las nuevas generaciones, pero derechos como la libertad de expresión siguen siendo un tema de conversación.

Al mismo tiempo, nos dirigimos hacia un escenario que exigirá economías fortalecidas y adaptadas a nuevas necesidades. Varios gobiernos de izquierda han decepcionado profundamente a la sociedad y han movido el péndulo hacia las alternativas de derecha. Esto no debería leerse como un fracaso definitivo de la izquierda, sino como la oportunidad de replantear sus principios y propuestas. Lo mismo vale para el momento actual: el triunfo demócrata no es una derrota de la derecha, sino la ocasión para que la izquierda estadounidense se demuestra como una alternativa reformada. Candidatos como James Talarico y Abdul El-Sayed representaron una visión fresca y distinta del Partido Demócrata.

Resulta absurdo seguir atrapados en debates sobre ideologías agonizantes en lugar de preguntarnos qué valores deberíamos construir. El cuidado del medio ambiente, la igualdad de género y el acceso a la educación y al agua son condiciones indispensables para cualquier proyecto de desarrollo. Deberían ser el punto de partida de nuestras sociedades, vengan del espectro político que vengan.

Los medios, los políticos y los debates se concentran en la polarización y pasan por alto algo importante: la izquierda suele atender necesidades estructurales y la derecha, problemas latentes. En México, se busca responsabilizar de las deficiencias del gobierno a los partidos conservadores o a la gente que se identifica con la derecha mexicana. Elegir entre un candidato que priorice la seguridad y el crecimiento económico y otro que priorice la igualdad de género y el medio ambiente es una falsa disyuntiva. Son aspectos integrales: no hay crecimiento sostenido sin recursos naturales ni seguridad duradera sin la participación activa de las mujeres.

Hasta ahora, las ideologías tradicionales, lejos de moldear identidades políticas, han profundizado divisiones sociales sin ofrecer soluciones. Por eso es indispensable redefinir qué entendemos por izquierda y derecha. No se trata de abandonar toda orientación política, sino de construir un piso común de valores y, sobre él, discutir con seriedad qué propuestas atienden mejor los problemas de fondo. El debate debería centrarse menos en las etiquetas y más en la rendición de cuentas: exigir a los gobiernos que corrijan el rumbo y cumplan lo que prometen, sea cual sea su signo.

Tw/X @thingsicanthink