Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecen con vigor y ganan participación en un mercado cada vez más disputado. Entre enero y septiembre de 2026, las compras estadounidenses de manu facturas mexicanas aumentaron 23% respecto al mismo periodo del año anterior, casi cuatro veces el crecimiento de sus importaciones manufactureras totales. Con ello, México elevó su cuota en 2.6 puntos porcentuales, a 18.6%, y se mantuvo como el principal proveedor individual. El resultado es favorable, aunque el desglose sectorial revela que buena parte del avance está altamente concentrado.

El retroceso de China ha abierto espacio a varios proveedores. Desde 2018, su participación en las importaciones manufactureras estadounidenses cayó casi 16 puntos porcentuales. México ganó 4.5 puntos, mientras que Taiwán y Vietnam avanzaron más de seis cada uno. Tailandia y Corea del Sur también ampliaron su presencia. La competencia se define cada vez más por la capacidad de abastecer los segmentos donde más crece la demanda estadounidense.

El caso más claro es el de los computadores electrónicos. Las importaciones estadounidenses de estos equipos aumentaron 75% en los primeros nueve meses del año. Taiwán encabezó el suministro con 26% del mercado, seguido por México con 23%. Vietnam y Corea del Sur también ganaron participación. En aparatos telefónicos, Vietnam y Tailandia aventajan a México, mientras que nuestro país conserva una posición más fuerte en equipos de audio y video. El liderazgo manufacturero mexicano, por tanto, convive con una competencia intensa en varios de los segmentos más dinámicos.

La concentración del crecimiento exportador se aprecia mejor al examinar las unidades de procesamiento informático. Según las cifras mexicanas, este rubro explicó más de dos tercios del aumento de las exportaciones totales del país entre enero y septiembre. En el mercado estadounidense, México y Taiwán abastecieron juntos más del 90% de las importaciones de ese producto.

La industria automotriz ofrece un contraste. México abastece más de 40% de las importaciones estadounidenses del sector, pero las compras a nuestro país cayeron 1.4% entre enero y septiembre. La debilidad se concentró en los vehículos ligeros, cuyas ventas retrocedieron 6.1%, mientras que las de autopartes y camiones pesados aumentaron ligeramente. Así, el automóvil sigue siendo un pilar de la presencia manufacturera mexicana en Estados Unidos, mientras que el impulso exportador de este año proviene sobre todo del equipo informático.

Para México, la expansión de la demanda tecnológica abre la posibilidad de ampliar su base industrial. La magnitud del beneficio dependerá de cuánto valor se genere en el país y de si el crecimiento se extiende a otros productos y proveedores nacionales. Si el impulso sigue concentrado en las unidades de procesamiento, el desempeño exportador quedará más expuesto al ciclo de la inversión tecnológica y a la competencia asiática. La cuota ganada este año será más duradera si se traduce en una base productiva más amplia.