• Exploración y reservas

El dato es que Petróleos Mexicanos anunció tres descubrimientos recientes: los yacimientos Koban, Tlatitok y Yaxché, los cuales, en conjunto, representan 117 millones de barriles de reservas totales estimadas: 87 millones corresponden al primero, 15 millones al segundo y otros 15 millones al tercero. Entre quienes conocen del sector nos dicen que se trata de una noticia relevante, pues se fortalecen las perspectivas de exploración de la empresa. Aunado a ello, al 1 de enero de 2026, la tasa de restitución de reservas probadas se ubicó en 102.6%, equivalente a 7 mil 471 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con lo que Pemex repuso el volumen de reservas probadas necesario para mantener su base de recursos. Los yacimientos, se ha informado, se encuentran en aguas someras y cerca de plataformas, ductos y baterías de separación, lo que permite incorporarlos a la producción nacional sin tener que construir infraestructura nueva.

• Receta para poner atención

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Y fue un líder campesino el que consiguió que un diputado que andaba distraído con su celular durante una audiencia en el Congreso de Zacatecas le pusiera inmediata atención. Del hecho, ocurrido aparentemente el martes pasado, quedó registro en video. En éste se aprecia el momento en el que el productor de frijol de nombre Alberto de Santiago Murillo le dice con firmeza al diputado del PRD Eleuterio Ramos: “Diputado, señor, si es muy importante lo que está viendo en el celular hágame el favor de salirse a la chin… porque me está faltando el respeto a mí y a mis compañeros”, le recetó. Nos dicen que Alberto tenía una parte de razón, porque lo que esperaban era apoyo para mantener el precio de garantía del kilo de frijol en 27 pesos —algo que de no lograr afectará sus ingresos y futuras producciones—. En respuesta el legislador de inmediato colocó el dispositivo sobre su curul e incluso asintió para aceptar el regaño mientras otros productores que se habían colocado alrededor aplaudían a su compañero. ¿En qué otros Congresos se necesita poner orden así? Uf.

• Confirmado: alianza PT-Morena, en vilo

Con la novedad de que no es una bravata personal o de un sector radical del PT la que trae el diputado Reginaldo Sandoval contra Morena, partido al que un día sí y otro también le advierte que hará encuestas para definir a sus candidatos en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas, es decir, en entidades donde la dirigencia guinda ya definió y hasta designó a coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía. Ahora fue el dirigente de ese partido, Alberto Anaya, el que confirmó lo que ha venido señalando Sandoval e incluso también dejó abierta la posibilidad de que su partido contienda solo en esos estados —lo cual vuelve a hacer crujir la posibilidad de una alianza total en entidades con Morena rumbo a las elecciones de 2027—. Es sabido que para el primero de los estados referidos, los petistas apoyan a Raúl Morón, para el segundo a Jesús Elizondo y para el tercero a Geovanna Bañuelos. Ello implica, por lo tanto, que los petistas no van con Carlos Torres Piña, ni con Clara Luz Flores ni con Verónica Díaz. Qué forma de estirar la liga, nos comentan.

• El 45 atorado

Y seguimos sin dar crédito cómo en San Lázaro el relevo del INE se atoró incluso antes de que hubiera convocatoria. La líder de la bancada naranja Ivonne Ortega puso una condición para que Movimiento Ciudadano respalde el proceso: reformar el artículo 45 de la ley electoral para que las decisiones administrativas del Instituto se tomen de manera colegiada. Esa premisa fue inmediatamente bateada por el representante de la mayoría, Ricardo Monreal, quien señaló que aquello no es viable, pues, explicó, con un proceso electoral en marcha, la Constitución impide tocar una regla fundamental. Ortega sostiene que el cambio es administrativo y que dejarlo para después de 2027 mantendría intactas las facultades que hoy se cuestionan y que llevaron a la crisis que hoy también embarga al Instituto. El morenista insiste en que buscará el consenso. Por lo pronto, antes de ponerse de acuerdo sobre quién debe presidir el INE, los diputados tienen que ponerse de acuerdo sobre cómo elegir a esa persona. La gran pregunta es desde hace poco más de una semana si podrán.

• El nuevo TGM

Nos hacen ver que el decreto publicado anoche en el Diario Oficial de la Federación, con el que se reestructura Talleres Gráficos de México, le da más responsabilidades y también le pone candados. Podrá producir las boletas y los materiales que le encarguen el INE y los organismos electorales locales, que seguirán marcando el diseño y vigilando la calidad. Eso sí, las boletas que le encomienden tendrán que salir de sus propias máquinas. También deberá publicar sus precios de referencia y dar a conocer quiénes son sus proveedores y cuánto les paga. La exclusividad, explicó ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se plantearía en una ley después de los comicios de 2027. Nos dicen que la primera prueba de la reestructura será ver si Talleres puede imprimir con equipo propio y mostrar las cuentas. Lo que es relevante es que ya hay pasos para que así sea, para empezar la designación de su directora, que será Viridiana Gabriela Yáñez, quien se desempeñaba como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos del organismo desde diciembre de 2025. Pendientes.

• De la oficina a la boleta

Cuentan que en la carrera por la dirección del Instituto Politécnico Nacional hay varios aspirantes que ya conocen el despacho por dentro. Y es que resulta que de los 80 perfiles que la SEP declaró elegibles, al menos seis han formado parte del equipo del actual director Arturo Reyes Sandoval, quien, nos recuerdan, es el perfil que ha desatado las recientes protestas estudiantiles dentro del Poli. Entre ellos figuran el secretario general, Ismael Jaidar, y la secretaria académica, María Isabel Rojas, a quienes Reyes nombró el mismo día. Por lo pronto, lo que sigue en ese proceso es que la comunidad politécnica vote del 25 al 27 de noviembre y el 1 de diciembre se integrarán dos ternas que se enviarán a la Presidenta Claudia Sheinbaum para la decisión final. A ver cuántos de los que llegaron por nombramiento de Reyes pasan ahora por el tamiz de las urnas. En una de ésas se genera por ahí una suerte de continuidad. ¿Será?