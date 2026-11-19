Nos hacen ver que el decreto publicado anoche en el Diario Oficial de la Federación, con el que se reestructura Talleres Gráficos de México, le da más responsabilidades y también le pone candados. Podrá producir las boletas y los materiales que le encarguen el INE y los organismos electorales locales, que seguirán marcando el diseño y vigilando la calidad. Eso sí, las boletas que le encomienden tendrán que salir de sus propias máquinas. También deberá publicar sus precios de referencia y dar a conocer quiénes son sus proveedores y cuánto les paga. La exclusividad, explicó ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se plantearía en una ley después de los comicios de 2027. Nos dicen que la primera prueba de la reestructura será ver si Talleres puede imprimir con equipo propio y mostrar las cuentas. Lo que es relevante es que ya hay pasos para que así sea, para empezar la designación de su directora, que será Viridiana Gabriela Yáñez, quien se desempeñaba como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos del organismo desde diciembre de 2025. Pendientes.