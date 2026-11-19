Y seguimos sin dar crédito cómo en San Lázaro el relevo del INE se atoró incluso antes de que hubiera convocatoria. La líder de la bancada naranja Ivonne Ortega puso una condición para que Movimiento Ciudadano respalde el proceso: reformar el artículo 45 de la ley electoral para que las decisiones administrativas del Instituto se tomen de manera colegiada. Esa premisa fue inmediatamente bateada por el representante de la mayoría, Ricardo Monreal, quien señaló que aquello no es viable, pues, explicó, con un proceso electoral en marcha, la Constitución impide tocar una regla fundamental. Ortega sostiene que el cambio es administrativo y que dejarlo para después de 2027 mantendría intactas las facultades que hoy se cuestionan y que llevaron a la crisis que hoy también embarga al Instituto. El morenista insiste en que buscará el consenso. Por lo pronto, antes de ponerse de acuerdo sobre quién debe presidir el INE, los diputados tienen que ponerse de acuerdo sobre cómo elegir a esa persona. La gran pregunta es desde hace poco más de una semana si podrán.