El dato es que Petróleos Mexicanos anunció tres descubrimientos recientes: los yacimientos Koban, Tlatitok y Yaxché, los cuales, en conjunto, representan 117 millones de barriles de reservas totales estimadas: 87 millones corresponden al primero, 15 millones al segundo y otros 15 millones al tercero. Entre quienes conocen del sector nos dicen que se trata de una noticia relevante, pues se fortalecen las perspectivas de exploración de la empresa. Aunado a ello, al 1 de enero de 2026, la tasa de restitución de reservas probadas se ubicó en 102.6%, equivalente a 7 mil 471 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con lo que Pemex repuso el volumen de reservas probadas necesario para mantener su base de recursos. Los yacimientos, se ha informado, se encuentran en aguas someras y cerca de plataformas, ductos y baterías de separación, lo que permite incorporarlos a la producción nacional sin tener que construir infraestructura nueva.