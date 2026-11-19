Cuentan que en la carrera por la dirección del Instituto Politécnico Nacional hay varios aspirantes que ya conocen el despacho por dentro. Y es que resulta que de los 80 perfiles que la SEP declaró elegibles, al menos seis han formado parte del equipo del actual director Arturo Reyes Sandoval, quien, nos recuerdan, es el perfil que ha desatado las recientes protestas estudiantiles dentro del Poli. Entre ellos figuran el secretario general, Ismael Jaidar, y la secretaria académica, María Isabel Rojas, a quienes Reyes nombró el mismo día. Por lo pronto, lo que sigue en ese proceso es que la comunidad politécnica vote del 25 al 27 de noviembre y el 1 de diciembre se integrarán dos ternas que se enviarán a la Presidenta Claudia Sheinbaum para la decisión final. A ver cuántos de los que llegaron por nombramiento de Reyes pasan ahora por el tamiz de las urnas. En una de ésas se genera por ahí una suerte de continuidad. ¿Será?