Con la novedad de que no es una bravata personal o de un sector radical del PT la que trae el diputado Reginaldo Sandoval contra Morena, partido al que un día sí y otro también le advierte que hará encuestas para definir a sus candidatos en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas, es decir, en entidades donde la dirigencia guinda ya definió y hasta designó a coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía. Ahora fue el dirigente de ese partido, Alberto Anaya, el que confirmó lo que ha venido señalando Sandoval e incluso también dejó abierta la posibilidad de que su partido contienda solo en esos estados —lo cual vuelve a hacer crujir la posibilidad de una alianza total en entidades con Morena rumbo a las elecciones de 2027—. Es sabido que para el primero de los estados referidos, los petistas apoyan a Raúl Morón, para el segundo a Jesús Elizondo y para el tercero a Geovanna Bañuelos. Ello implica, por lo tanto, que los petistas no van con Carlos Torres Piña, ni con Clara Luz Flores ni con Verónica Díaz. Qué forma de estirar la liga, nos comentan.

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