Y fue un líder campesino el que consiguió que un diputado que andaba distraído con su celular durante una audiencia en el Congreso de Zacatecas le pusiera inmediata atención. Del hecho, ocurrido aparentemente el martes pasado, quedó registro en video. En éste se aprecia el momento en el que el productor de frijol de nombre Alberto de Santiago Murillo le dice con firmeza al diputado del PRD Eleuterio Ramos: “Diputado, señor, si es muy importante lo que está viendo en el celular hágame el favor de salirse a la chin… porque me está faltando el respeto a mí y a mis compañeros”, le recetó. Nos dicen que Alberto tenía una parte de razón, porque lo que esperaban era apoyo para mantener el precio de garantía del kilo de frijol en 27 pesos —algo que de no lograr afectará sus ingresos y futuras producciones—. En respuesta el legislador de inmediato colocó el dispositivo sobre su curul e incluso asintió para aceptar el regaño mientras otros productores que se habían colocado alrededor aplaudían a su compañero. ¿En qué otros Congresos se necesita poner orden así? Uf.