Luego de que se filtrara una fotografía de la apariencia que el actor Pablo Lyle tiene actualmente, y rumores de que está intentando obtener trabajo para cuando salga de prisión, las dudas sobre su condena comenzaron a reavivarse.

Pablo Lyle podría salir de prisión luego de tener buen comportamiento durante su estancia, por lo que con 40 años de edad, se presume que este incluso podría regresar a la pantalla chica.

En febrero del 2023, el actor mexicano recibió una sentencia de cinco años de prisión luego de ser encontrado culpable por el homicidio involuntario de un hombre en Estados Unidos, pero este podría ver la luz antes de lo esperado.

Además de la sentencia de prisión, Pablo Lyle también fue condenado a 8 años de libertad condicional y 100 horas de trabajo comunitario por el crimen que cometió en 2019, luego de que la jueza Marisa Tinkler Mendez le dictara sentencia en Miami.

Pablo Lyle antes y después ı Foto: Especial

¿Cuántos años lleva Pablo Lyle en la cárcel?

Pablo Lyle fue detenido en octubre del 2022; y pese a que en 2023 recibió una sentencia de 5 años de prisión frente a los 15 años que se buscaban como pena máxima, se estima que el 29 de diciembre de este año saldrá de prisión.

En 2024 los familiares de Juan Ricardo Hernández, el hombre de origen cubano de 63 años de edad que perdió la vida en Miami tras el incidente con el actor mexicano, buscaban una indemnización; sin embargo, esta fue desestimada.

La historia del crimen cometido por Pablo Lyle se remonta al 31 de marzo del 2019, cuando el actor mexicano se encontraba terminando unas vacaciones de 10 días que decidió disfrutar en Miami, Florida, Estados Unidos.

Mientras Lyle se dirigía en un vehículo hacia el aeropuerto con sus familiares, Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano, también se encontraba en la vilidad en el momento en que se vio de frente con el auto que conducía el cuñado del actor, Lucas Delfino, pues se había equivocado en la salida que tomó.

Pablo Lyle ı Foto: larazondemexico

Esto provocó que Hernández bajara de su vehículo para discutir con el conductor, Delfino, quien también sale de su vehículo; y mientras esto ocurre, el vehículo comienza a avanzar, por lo que de inmediato se regresa para detenerlo.

Fue cuestión de escasos segundos cuando Pablo Lyle decidió también bajar del vehículo y dirigirse directamente hacia Hernández, a quie le propicio un puñetazo directamente en el rostro, lo que provocó que se desplomara inmediatamente.

Pese a que Juan Ricardo Hernández fue ingresado a un hospital por la gravedad del golpe que le dió Lyle, lamentablemente este perdió la vida cuatro días después debido a un traumatismo craneoencefálico.

Difunden video del momento en que el actor Pablo Lyle golpea a Juan Ricardo Hernández. Desafortunadamente el golpe fue fatal. pic.twitter.com/KBMqSOgGzz — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) April 5, 2019

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