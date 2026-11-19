Murió Alexander Haskin, actor de 38 años que participó como extra y actor de fondo en varias producciones de Hollywood, entre ellas la exitosa serie de Netflix You y The Rokkie.

Las autoridades confirmaron que el intérprete perdió la vida después de lanzarse al mar desde el muelle de Santa Mónica, en California. La noticia conmocionó a sus seguidores y puso en el centro la importancia de atender la salud mental.

Muere Alexander Haskin, actor de ‘You’, ¿qué le pasó?

De acuerdo con información difundida por Page Six, obtenida de las autoridades de Santa Mónica, Alexander Haskin se lanzó desde el muelle alrededor de las 16:00 horas. Equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir reportes de que había una persona en el agua.

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Poco tiempo después localizaron al actor de You, pero los intentos por salvarle la vida fueron inútiles, ya estaba muerto.

La Policía de Santa Mónica, California, indicó que Alexander Haskin se encontraba solo antes del incidente y no mantuvo contacto con otras personas momentos previos antes de saltar. Sin embargo, algunos testigos aseguraron que lo observaron teniendo una discusión con una mujer, a quien incluso se dice que abofeteó, antes de que el actor cruzara las barandillas del muelle.

Las autoridades señalaron que no encontraron circunstancias sospechosas alrededor de su fallecimiento y mantienen la investigación bajo la hipótesis de que se trata de un suicidio.

Así fue rescatado Alexander Haskin tras lanzarse al agua

Un equipo especializado de búsqueda y rescate inició un operativo en el área costera de Santa Mónica para encontrar al actor Alexander Haskin. Los rescatistas localizaron el cuerpo del actor de You en menos de una hora y comenzaron maniobras de reanimación en el lugar.

A pesar de la rápida intervención, el histrión no respondió a los esfuerzos médicos.

Dana Haskin, padre del actor, declaró que habló con su hijo horas antes de la tragedia y afirmó que el Alexander sabía nadar.

Netflix "You" background actor Alexander Haskin, 38, has been identified as the man who slapped a woman on the Santa Monica Pier, jumped over the railing and died in the ocean Monday. His dad, a CHP officer, says he could swim and called it "a big mystery" pic.twitter.com/6Y57CkFPJQ — Twan Chain 🏀₿ (@TwanChain) November 18, 2026

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