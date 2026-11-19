Miss Mexicana Universal Zacatecas se encuentra en un escándalo, pues Araceli Aguilar, quien fue miss Zacatecas 2025, compartió una noticia que incluso la sorprendió a ella, a pocos días de la premiación de este año.

Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, la dirección estatal de Mexicana Universal Zacatecas informó que Araceli Aguilar no realizaría la entrega de la corona en la Gran Final de Mexicana Universal Zacatecas 2026.

Precisaron que esta decisión fue tomada por “diversas situaciones relacionadas con la comunicación y coordinación institucional”; además, aseveraron que Araceli Aguilar perdía la corona a partir de la emisión del comunicado.

“Deja de ostentar la representación y los derechos correspondientes al titulo de Mexicana Universal Zacatecas, por lo que deja de formar parte de las actividades oficiales y de la representación institucional de esta organización” señalan en el comunicado.

¿Quién es Araceli Aguilar?

Araceli Aguilar Pérez es una participante de concursos de belleza, originaria de Nochistlán de Mejía, quien luego de haberse coronado como Miss Mexicana Universal Zacatecas en 2025, este 2026 buscaba ser Miss Mexicana Universal a nivel nacional.

Aguilar Pérez tiene 27 años de edad, y en una entrevista compartió que su mayor motivación era su familia, que se consideraba una persona alegre, auténtica y soñadora, y agradeció a sus seguidores por apoyarla en el concurso de este año.

La joven zacatecana aseguraba que portaba con orgullo la banda del estado en el que creció, y compartía en sus redes sociales lo agradecida que estaba de formar parte de una de las plataformas de belleza más importantes en México.

La exmiss compartió su postura sobre el comunicado de Miss Mexicana Universal Zacatecas, y aseguró que la organización no la había buscado antes de compartir la información en redes sociales, pues ella fue quien los contactó.

Araceli Aguilar sostuvo que se llevaba el cariño que las personas le demostraron después de la terrible noticia que recibió, pues esto le recordaba “que lo verdaderamente importante no es cómo termina una etapa, sino los afectos sinceros que permanecen”.

“No tengo palabras para agradecer tanto cariño y apoyo. Estoy leyendo cada uno de sus mensajes y quiero que sepan que cada palabra y muestra de afecto significa muchísimo para mí” compartió en su historia de instagram.

Publicación de Araceli Aguilar ı Foto: @araceliaguilar8

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