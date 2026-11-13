La representante de Venezuela en Miss Universo 2026, Clara Vegas Goetz, informó esta mañana que no participará en el desfile en traje de baño programado para la noche de este viernes como parte de la actividad Beauty at the Beach, que se celebrará en el Hotel Caribe Hilton de Puerto Rico.

La noticia surge luego de que se difundiera en redes sociales una lista que indicaba que sólo 59 de las 116 concursantes formarían parte de la pasarela. Las críticas a la Organización Miss Universo no tardaron en llegar.

Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela, anuncia que no participará en desfile de traje de baño de Miss Universo 2026

Clara Vegas Goetz explicó a través de un video publicado en sus redes sociales que no estará presente en el desfile de hoy debido a que tenía programada una sesión fotográfica, compromiso que también cumplirán otras participantes del certamen Miss Universo 2026.

“No voy a estar en el desfile de traje de baño. Muchas candidatas, creo que las que no van a estar en el desfile de traje de baño vamos a estar unas fotos hoy con... no sé si los mismos trajes de baño del desfile, pero son unos looks espectaculares”, expresó la modelo.

Clara Vegas, Miss Venezuela, confirma que tampoco participará en el desfile en traje de baño de esta tarde en Miss Universo 2026. ¿Qué opinan de estas ausencias de favoritas? ¡Los leo! pic.twitter.com/IOheyOsknq — brei gonzalez (@breigonzalez01) November 13, 2026

La ausencia de la venezolana llamó la atención porque figura entre las candidatas favoritas del público para ganar Miss Universo 2026.

En la lista que se difundió en redes sociales de las posibles representantes que estarían ausentes figuran México, Chile, Filipinas, Francia y Estados Unidos. Hasta el momento, la Organización Miss Universo no ha aclarado oficialmente cuántas concursantes participarán en la pasarela de hoy ni si habrá otra presentación de traje de baño antes de la final del certamen.

Unas horas después de su anuncio, Clara Vegas Goetz, publicó en sus redes sociales algunas fotos de la sesión que tuvo en traje de baño. La joven lució un monokini color naranja con aplicaciones de estrellas de mar y flora marina junto a un pareo del mismo tono.

Además, en las imágenes Miss Venezuela aparece posando con Miss Gana, Miss Iraq, Miss Corea y Miss Islas Vírgenes.

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