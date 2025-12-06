Clara Vegas Goetz, representante del estado Miranda, fue coronada Miss Universo Venezuela 2025 en una gala llena de glamour en el Espacio Caracas del C.C. Líder. La actriz y modelo de apenas 23 años, se convirtió en la primera hija de una Miss Venezuela (Andreína Goetz, reina en 1990) en repetir la hazaña, marcando un hecho histórico en los 74 años del certamen.

Su belleza sinigual ha despertado el interés de millones de personas en todo el mundo; además, su simpatía e inteligencia la vuelven una de las reinas de belleza favoritas para ganar el certamen Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico.

Ella es Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela 2025 e hija de una Miss

La coronación de Clara Vegas Goetz como Miss Universo Venezuela 2025 se realizó el pasado 4 de diciembre en el Espacio Caracas del C.C. Líder. La ceremonia estuvo acompañada de un espectáculo al estilo Broadway, con la conducción de Maite Delgado y José Andrés Padrón, quienes celebraron el regreso triunfal de la animadora tras dos décadas de trayectoria en el concurso.

Clara se destacó desde el inicio como favorita entre todas las concursantes, no sólo por su porte en el escenario, sino también por su discurso, que estuvo centrado en valores y orgullo nacional.

En sus palabras, subrayó que “la belleza interna es más importante que la apariencia física”, una actitud que logró conquistar tanto al jurado como al público.

El cuadro final de Miss Universo Venezuela 2025 incluyó a Amazonas como primera finalista, Mérida como segunda, Yaracuy como tercera y Monagas como cuarta. La emoción se intensificó cuando Clara Vegas Goetz recibió la corona y compartió un momento conmovedor con su madre, Andreína Goetz, quien la acompañó en el escenario.

Este tierno momento, en el que su madre le toma la mano y la felicita, fue uno de los más comentados en redes sociales.

Clara Vegas Goetz ganó el Miss Venezuela y ganó la solvencia moral, ganó la transparencia, ganó el esfuerzo y ganaron los sueños de quienes sí lo trabajan 😭🇻🇪 #MissVenezuela2025 pic.twitter.com/HYk7WyhSnu — nacho con O (@NachoConO) December 5, 2025

¿Quién es Clara Vegas Goetz, Miss Universo Venezuela 2025?

Clara Vegas Goetz es la actual Miss Universe Venezuela 2025. Tiene 23 años, es actriz y modelo con formación en artes escénicas.

La joven se convirtió en la primera hija de una Miss Venezuela —su madre, Andreína Goetz, ganó el título en 1990— en repetir la hazaña, lo que marcó un hecho histórico en el certamen de belleza.

Clara venció a más de 20 candidatas en Miss Universo Venezuela 2025. En redes sociales se posiciona como una de las favoritas para ganar el certamen Miss Universo de 2026, que se realizará en Puerto Rico.

Así lució Clara Vegas Goetz en la gala preliminar de Miss Universo Venezuela 2025: