¿Quién será Karla Souza en el spin-off de Grey’s Anatomy? Este será su personaje

Recientemente, se reveló que Karla Souza tendrá un papel protagónico en el nuevo spin-off de Grey’s Anatomy que se desarrollará en Texas, una producción de Shondaland que ha generado expectativa, al retomar uno de los títulos más importantes de la televisión internacional.

“Shonda Rhimes ha creado una plataforma tan increíble para que las mujeres asumamos todo nuestro poder”, celebró la actriz mexicana en una publicación de sus redes sociales donde compartía la noticia.

En ese sentido, Karla Souza celebró su trayectoria: “Mirando hacia atrás a todo el trabajo duro y la disciplina a lo largo de los años, me estoy tomando un momento para procesarlo todo y sentirme profundamente agradecida”, destacó.

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El personaje de Karla Souza en el spin-off de Grey’s Anatomy

La nueva serie del universo de Grey’s Anatomy se desarrollará en un centro médico rural al oeste de Texas, donde un equipo de profesionales de la salud deberán atender a pacientes lejos de los grandes hospitales y con pocas alternativas.

De este modo, la serie explorará las dificultades de ejercer la medicina en una comunidad con recursos limitados y grandes distancias entre los servicios médicos.

En la ficción, Karla Souza interpretará a Carolina ‘Lina’ Hall, una doctora de alrededor de 40 años descrita como una mujer atormentada y cínica, que está al frente del centro médico en West Texas.

Souza es la primera integrante del reparto anunciada oficialmente. De momento, no se han revelado los nombres de otros actores que participarán en la producción.

Karla Souza will be the lead of the new Texas spinoff of ‘Grey’s Anatomy.’



She will play Carolina “Lina” Hall, a “haunted and cynical” doctor running a West Texas medical center. pic.twitter.com/zW8aEdtdss — Pop Crave (@PopCrave) November 11, 2026

“Mantuvimos este secreto por un tiempo, así que estoy más que emocionada de compartirlo. Nunca en mis sueños imaginé que yo Karla Souza llegaría a liderar un show de Shonda Rhimes (...) Han dado una voz y una visibilidad a las mujeres y ahora se nos confía contar una de estas historias, honestamente es un poco surrealista”, celebró la actriz a través de un video.

La producción comenzará a filmarse durante este 2027 en Albuquerque, Nuevo México, una novedad para la franquicia que siempre fue hecha en California.

Se espera que la serie se estrene a través de ABC en la temporada televisiva 2027-2028, pero se desconoce a qué plataforma de streaming podría llegar.

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