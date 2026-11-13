Filtran video de Paola Dalay y César Romo besándose, antes de anunciar su ruptura con José Eduardo Derbez

La relación entre la creadora de contenido Paola Dalay y el futbolista César Romo continúa dando de qué hablar en redes sociales y medios de entretenimiento.

A casi dos semanas de que la joven confirmara que su relación con José Eduardo Derbez había terminado, surgió un video en el que ella aparece besando al deportista, lo que pone en duda si hubo una infidelidad o no al padre de su hija.

Filtran video de Paola Dalay y César Romo besándose, antes de que ella anunciara su ruptura con José Eduardo Derbez

El video que causa revuelo en redes sociales fue difundido por el periodista Javier Ceriani, quien mostró un clip captado en un exclusivo bar de la Ciudad de México donde se observa a Paola Dalay compartiendo un apasionado beso con el futbolista César Romo.

De acuerdo con la información destapada, el encuentro habría ocurrido el 11 de julio, época en la que José Eduardo Derbez se encontraba fuera del país grabando una serie en España.

Paola Dalay publicó en su cuenta de Instagram, un día después, una fotografía en la que aparece con la misma ropa que lleva en el video, lo que confirma que se trata de ella. La situación generó opiniones encontradas en redes sociales.

🔴 ESCÁNDALO DE INFIDELIDAD: PAOLA DALAY Y CÉSAR ROMO, JUNTOS CUANDO AÚN ERA PAREJA DE JOSÉ EDUARDO DERBEZ‼️😱



En exclusiva, les presento imágenes de PAOLA DALAY junto al futbolista CÉSAR ROMO, captadas el pasado 11 de julio, cuando todavía mantenía una relación con JOSÉ EDUARDO… pic.twitter.com/lpZ3zDQstF — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 13, 2026

Esto contradice las declaraciones de Paola Dalay, quien dijo en una entrevista reciente que apenas estaba comenzando a conocer al deportista César Romo.

¿Cuándo anunciaron su ruptura José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron el fin de su romance de seis años el pasado 1 de noviembre de 2026 a través de un video publicado en redes sociales. El actor y la creadora de contenido aseguraron que la decisión de poner fin a la relación se había tomado meses atrás de mutuo acuerdo.

Puedes leer: