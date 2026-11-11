¿Quién es Marlenne Valencia, la esposa de Miguelito de Juego de Villanos?

Miguelito es uno de los artistas que permanece en los últimos episodios de Juego de Villanos, el reality show de Telemundo que ha permitido que sea conocido por un nuevo público.

Hans Christian Malpartida no solo ha logrado desarrollarse en el ámbito laboral, pues desde hace años comenzó a construir una familia junto a su esposa Marlenne Valencia, quien se mantiene reservada pero aún así destaca como la esposa del comediante.

La pareja tiene 13 años de matrimonio, pese a que en septiembre de este año comenzaron a haber reportes sobre una supuesta ruptura, aunque parece que todo fue una confusión ya que Miguelito estaba fuera del país por compromisos profesionales.

“Todo lo que han hablado es falso. Es mentira, para que sepa la gente. Es mentira, no hay separación, no lo han echado de la casa. ¡Es falso!”, contó Willy Sabor, amigo del comediante.

¿Quién es la esposa de Miguelito?

Marlenne Valencia nació en Puerto Montt y ha mantenido un bajo perfil, por lo que es poco lo que se sabe sobre ella, aunque el artista ha contado que en un inicio toda la relación se llevó de manera virtual y tardaron varios años en conocerse.

En 2023, Marlenne protagonizó un escándalo pese a su discreción, ya que comenzaron a especular que ella estaba furiosa por lo coqueteos de su esposo con otras mujeres en el programa Tierra Brava.

En ese entonces, los rumores aseguraban que la mujer había contactado directamente con la productora para pedir la salida de su esposo.

“La información me llega es que sería precisamente su mujer quien habría tomado contacto con la producción de Canal 13 para pedir por favor que saquen a Miguelito del reality”, aseguró Hugo Valencia del programa Zona de Estrellas en ese entonces.

Durante aquel programa, Miguelito habló abiertamente sobre su relación con su esposa y contó que se conocieron por la plataforma Fotolog, una de las primeras redes sociales del mundo.

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