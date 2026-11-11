Terror mexicano conquista Rusia con El ritual del nahual

El ritual del nahual, de Carlos Matienzo, recibió el Premio del Jurado a Mejor Debut en el Festival Internacional de Cine de Yakutsk.

El terror mexicano llegó hasta Siberia para demostrar que las leyendas nacionales también pueden estremecer al mundo. El ritual del nahual, película del director Carlos Matienzo Serment, fue reconocida con el Premio del Jurado a Mejor Debut en el IX Festival Internacional de Cine de Yakutsk (YAMKF), celebrado del 4 al 9 de noviembre en la República de Sajá, Rusia, donde se convirtió en la única producción latinoamericana dentro de la competencia internacional.

El reconocimiento coloca nuevamente al cine fantástico nacional en el escaparate internacional y representa un nuevo capítulo para una producción que, después de su estreno comercial en México, donde llegó a más de 500 salas y se posicionó entre las primeras 10 películas en taquilla, continúa sumando territorios a su recorrido.

“Fue muy interesante, fueron varios días en los cuales vimos películas de muchos países, de India, Mongolia, Irán, China. La mayoría eran producciones de países de Asia y fuimos incluidos nosotros, la única película de Latinoamérica, lo cual fue un gran orgullo”, expresó Carlos Matienzo en entrevista.

El director Carlos Matienzo Serment en el Festival Internacional de Cine de Yakutsk. ı Foto: Especial

Para el realizador, participar en este encuentro cinematográfico tuvo un significado especial, no sólo por representar a México en una región tan alejada geográficamente, sino por la conexión cultural que encontraron los organizadores entre las creencias mexicanas y las tradiciones de aquella comunidad rusa.

“Escogieron esta película porque vieron particularmente rasgos muy mexicanos dentro de la mitología del ritual del nahual, con la mitología que ellos tienen, y fue lo que les llamó mucho la atención para invitarla. También fue la razón por la cual el jurado vio en esta película a la ganadora” Carlos Matienzo Serment, director



La ceremonia de premiación se realizó el 9 de noviembre. Aunque el máximo galardón a Mejor Película fue para la cinta mongola The Muralist, de Sengedorj Janchivdorj, la producción mexicana consiguió uno de los reconocimientos del jurado por Mejor Debut, distinción que celebra el trabajo de Matienzo.

“Estamos muy contentos de haber sido parte del festival, de que nos escogieron, de que ganamos, y esperamos que éste sea el comienzo de más visitas por otros países”, manifestó el cineasta.

Del cine mexicano al mundo

La travesía de El ritual del nahual comenzó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, donde tuvo su estreno mundial. Posteriormente, la película tuvo presencia en el Blood Window Showcase del Marché du Film de Cannes y en Ventana Sur, plataformas de proyección y promoción para producciones latinoamericanas.

Después llegó a las salas mexicanas, donde consiguió una distribución superior a 500 pantallas y se colocó entre las primeras 10 películas de taquilla durante su estreno comercial. Su recorrido continuó por Colombia y Guatemala, además de su reciente participación en Rusia. Argentina será uno de sus próximos destinos.

“Arrancó mi festival de Rotterdam. Después tuvimos nuestro estreno nacional, en el cual estuvimos en las primeras 10 películas en taquilla. Después nos fuimos a Latinoamérica, estuvimos en Colombia, también en Centroamérica, en Guatemala. Ahora la película estuvo en Rusia, en Yakutsk, en la República de Sajá, en Siberia, y estaremos próximamente en Argentina” Carlos Matienzo Serment, director



El ritual del nahual, película de Carlos Matienzo. ı Foto: Especial

La cinta apuesta por el folk horror, género que combina el terror con las tradiciones, leyendas y creencias populares. Filmada en escenarios naturales de San Luis Potosí y hablada en español y tének, recupera la figura del nahual, una entidad de la cosmovisión mesoamericana capaz de adoptar formas animales.

La historia sigue a Gabriel, un forajido herido que encuentra refugio en una comunidad aislada, donde una serie de asesinatos de niños despierta el temor entre sus habitantes. Mientras un agente federal investiga los crímenes, una presencia ancestral comienza a manifestarse en el bosque.

Con Gerardo Oñate, Alejandra Herrera, Gerardo Trejoluna y Caraly Sánchez en el reparto, la producción construye una narrativa que combina elementos de la mitología indígena con el suspenso y el horror sobrenatural.

El premio en Rusia confirma el alcance de una historia que nació de las leyendas mexicanas y que ahora encuentra espectadores en otras culturas. Desde Rotterdam hasta Siberia, El ritual del nahual continúa abriendo camino para el terror nacional, llevando una de las figuras más misteriosas de la tradición mexicana a las pantallas internacionales.

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cehr