Versión Impresa, 11 de Noviembre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Instituto, en la mira Balance de seguridad federal Homicidios superan al cáncer, accidentes y males crónicos Muertes de gatos, cacomixtles... en Xochimilco
Integra distintos medios de transporte Oposición critica permisividad Aporta claves para comprender los volcanes mexicanos
En debate del PEF enfrían amagos de más recortes al INE... al que nadie defiende
Refieren baja de homicidios de 50% y mes con menos en 11 años
Son primera causa de muerte entre grupo de 25 a 44 años, según Inegi
Niega Corenadr conocer muerte de animales por veneno; la contradicen
Amplía AIFA conectividad con red multimodal de transporte
Senadora migrante pide licencia por un mes tras 2 meses de faltas
Pompeya y su aporte para entender la geología
méxico
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- Refieren baja de homicidios de 50% y mes con menos en 11 años
- Son primera causa de muerte entre grupo de 25 a 44 años, según Inegi
- FGR debe evaluar si procede contra Taddei: Sheinbaum
- Morena admite campaña en redes contra Córdova
- Descartan cambio en la relación con EU
- Sin denuncia o una indagatoria, 92% de delitos contra la IP
- Priorizan consenso en el relevo de consejera
- Hugo Aguilar recibe a jueces se Illinois en sede de la SCJN
- Coinciden en castigos, pero se culpan por crisis
- Anuncian fondo para desarrollo científico
- “No hay como ellos en el mundo”: CSP de su equipo
- Casi 50% de defunciones, por enfermedades crónicas
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