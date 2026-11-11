Niega Corenadr conocer muerte de animales por veneno; la contradicen

Un funcionario de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México (Corenadr) rechazó tener conocimiento sobre casos de envenenamiento masivo de animales en Xochimilco; no obstante, personal de la dependencia sí ha reconocido que existe esta problemática y que entre 2025 y 2026 suman cerca de 100 especies muertos.

En la reunión con activistas y vecinos que tuvo ayer el coordinador CIIC4 de la zona Xochimilco de la comisión, Guerrero de la Cruz Clavel, éste dijo a La Razón, que tuvo acceso al encuentro, que no estaba al tanto de la problemática de intoxicaciones, a pesar de que personal vigila la zona de La Brecha diariamente.

“De dos años que estoy aquí, no he tenido ningún informe de ese nivel y todos los días se hacen inspecciones. Por eso nos brinca, lo vuelvo a mencionar, no tengo identificado ni siquiera eso, hasta lo que están mencionando ahorita del cebo (envenenado). No dudo que existan (animales muertos), no estoy negándolo.

TE RECOMENDAMOS: Tribunal ordena inspección Temen que se realice otro desalojo de franciscanitos

El Dato: El colectivo Comunidad Pro-Canina en la Ciudad de México ha colocado mantas en diversas zonas de Xochimilco para advertir sobre el envenenamiento de animales.

“El protocolo obviamente pues el de concientización, que es lo que estamos haciendo. No veo otra alternativa y no creo que lo vayamos a hacer porque no nos compete. Tendría entonces que ser la instancia la que nos diga eso, podría ser la fiscalía. Hasta ese momento, nosotros no tenemos nada planteado”, declaró el funcionario, quien enfatizó que la única estrategia implementada por Corenadr hasta el momento, fue colocar 19 lonas para advertir que envenenar animales está prohibido.

El pasado 4 de noviembre, este diario informó que, recientemente se registraron al menos 38 casos de animales que fallecieron, presuntamente, envenenados en la zona de chinampas de Xochimilco, lo cual fue confirmado por la responsable del colectivo Comunidad Pro-Canina, Karina Cortés.

PROTECCIÓN A SERES ı Foto: Luis Olivera|La Razón

Rodrigo contó en entrevista que el pasado 22 de octubre acudió con sus perros a una zona ejidal de San Luis Tlaxialtemalco. Ahí, dos de sus canes empezaron a sentirse mal y murieron. Uno de ellos vomitó un cebo de restos de pollo con raticida azul que, supuestamente, colocan agricultores de La Brecha.

Activistas y vecinos coinciden en que los perros y gatos no son las únicas víctimas, también han hallado ardillas, cacomixtles y hasta ganado.

8 Años, al menos, tiene esta problemática, dicen activistas

Un video en posesión de este diario muestra la conversación de un afectado y un hombre identificado como presunto vigilante de la Corenadr, que está a cargo de Humberto Peña Fuentes, sobre la ola de muertes en la zona chinampera de La Brecha, punto que conecta San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco y Canal de Chalco. El servidor reconoce que el envenenamiento no es un caso reciente y constantemente hay restos de animales.

“Hace dos años fueron como 50 animalitos envenenados, y hace un año también hubo eso. Luego ponen pollo envenenado. Olvídate, necesitamos las brigadas (de la Corenadr) que casi les chaponeen (limpien los cuerpos). Y la brigada que saben qué, vayan a sepultar los perros. Es un relajo mano. Olvídate, y ellos (agricultores) siguen con lo mismo (envenenamientos).

“No, y es casi todo el año (los envenenamientos). No creas que apenas. No, no, ya tiene mucho tiempo. Hay personas así y me dicen: ‘Es que el dueño (de alguna chinampa) nos hace que vayamos a tirar pollo (envenenado)’. Y si no lo obedecen, los saca (los despide), pero así es esto mano, así es esto”, reveló el servidor, quien portaba una chamarra color guinda con el logo oficial de la dependencia de la Secretaría de Medio Ambiente.

La declaración del personal de campo de Corenadr se contrapone con la posición oficial emitida por De la Cruz Clavel, ayer, a activistas, acerca de que no hay reportes sobre estos casos.

De acuerdo con el artículo 350 TER del Código Penal capitalino, a quien dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie y le provoque la muerte, se le impondrán hasta seis años de prisión y multas desde los 70 mil 386 a los 140 mil 772 pesos.

10 Perros muertos se hallaron en la siembra de cempasúchil

ZONAS DE RIESGO. De acuerdo con De la Cruz Clavel, en Xochimilco hay un estimado de dos mil productores de diversas cosechas, quienes varias veces al año reciben diversas capacitaciones.

De esta cifra total, al menos 800 agricultores (40 por ciento) realizan sus actividades en San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco, dos de las áreas donde activistas han documentado más casos de fauna muerta por consumo de sustancias tóxicas.

El funcionario explicó a este diario que de esos campesinos, entre 90 y 95 por ciento acude a las cuatro pláticas que Corenadr realiza anualmente para orientar a productores sobre diversos temas; no obstante, sólo en algunas sesiones realmente se aborda la problemática de envenenamiento animal.

Asimismo, entre 40 y 80 productores dejan de acudir periódicamente a estas citas, lo cual podría incidir aún más en una falta de educación ambiental sobre el uso de sustancias tóxicas que no sólo afectan a perros, sino también a tlacuaches, loros, patos, ardillas, ganado y toda la fauna que transita por el área.

“Yo sólo espero que se haga justicia, que ya no se realicen estos envenenamientos por respeto a mis dos perritos que murieron hace dos semanas. Son muchos los animales que han muerto y ojalá de algo sirva la reunión que tuvimos con la Corenadr”, sostuvo Rodrigo, una de las personas que perdieron al menos una mascota al interior de La Brecha.