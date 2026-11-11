Promete Brugada triplicar para 2027 atención de fugas de agua

El Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a reparar 30 mil fugas de agua potable durante 2027, con el objetivo de recuperar el líquido que se pierde en la red de distribución y reducir la escasez en las colonias, así lo anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Durante la presentación del Sistema Integral de Telemetría, Automatización y Gestión Operativa del Agua, la mandataria local afirmó que el próximo año se triplicará la atención de fugas y que la meta forma parte de una estrategia más amplia para reparar 100 mil en la capital, una cifra que, aseguró, no se ha alcanzado anteriormente.

“Vamos a avanzar en 2027, en atender 30 mil fugas de agua. O sea, vamos a triplicar la cantidad de fugas de agua que hoy estamos atendiendo”, sostuvo la mandataria capitalina.

850 Mil personas superaron la falta de agua entre 2020 y 2025

En el Centro de Mando Condesa, donde se controla parte de la distribución del líquido en la capital, Brugada Molina explicó que entre 2024 y 2026 se han reparado nueve mil 874 fugas, con lo que se recuperaron 480 litros de agua por segundo, de acuerdo con el balance presentado por la mandataria.

La Jefa de Gobierno señaló que su administración también apuesta por modernizar la infraestructura hidráulica mediante sensores, medidores inteligentes y automatización de pozos, para detectar fallas antes de que los habitantes tengan que manifestarse por falta de suministro.

Como parte de esta estrategia, indicó que los registros de medición y monitoreo pasaron de 640 a cuatro mil 775 entre 2024 y 2026, lo que representa un incremento de 645 por ciento. Además, se instalaron más de tres mil sensores en la red secundaria, aquélla que abastece directamente a las colonias.

“Hoy tenemos una capacidad de monitoreo y de evaluación de la infraestructura hidráulica, muchísimo mayor que cuando empezamos a gobernar.

“¿Y qué significa esto? Significa medir mejor, para distribuir mejor; detectar antes, para resolver más rápido y aprovechar cada litro, para llevar más agua a toda la ciudad”, comentó tras su recorrido junto al secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández.

La mandataria también informó que el almacenamiento del Sistema Cutzamala se encuentra a 96 por ciento, con 748 millones 500 mil metros cúbicos de agua, aunque pidió mantener un manejo responsable de la reserva.