¿Cómo va la tabla de votaciones La Mansión VIP 2?

La Mansión VIP 2 ya se estrenó y con ello, comenzó a funcionar la Tabla de votaciones del reality show. Se trata del ranking oficial en vivo que registra la cantidad de apoyos y puntajes acumulados por cada uno de los 15 participantes dentro del reality show de HotSpanish.

A través de la posición que ocupa cada integrante en la tabla, tanto el público como la producción pueden visualizar en tiempo real quiénes cuentan con el favoritismo de la audiencia para librarse de las nominaciones y quiénes están en peligro inminente de convertirse en los próximos eliminados de la competencia.

La Mansión VIP 2 ı Foto: IG lamansionvipmx/Edición La Razón

El puntaje reflejado en la tabla se alimenta mediante un sistema mixto de interacción del público. La audiencia apoya de forma gratuita otorgando sus 10 votos diarios a través de la página oficial del programa o de forma pagada mediante envíos de Super Chat en las transmisiones en vivo de YouTube,

Cada 10 pesos mexicanos donados con el hashtag del participante equivalen a un punto directo para subirlo de casilla.

¿Cómo va la tabla de votaciones de La Mansión VIP?

La tabla de votaciones puede cambiar en cualquier momento, ya que depende enteramente de los votos del publico; sin embargo, los primeros lugares se mantienen en su mayoría estables.

Esta información viene de La Mansión VIP Tracker, una cuenta de X que muestra el avance de las votaciones en tiempo real y va contando los votos generales.

Al día de hoy 10 de noviembre en la tarde, Tony Aguirre es el que más votos tiene, con un total de 785 mil 381 pesos recaudados, lo que equivale a 78 mil 50 puntos.

Tabla de votaciones La Mansión VIP 2? ı Foto: X

Lo sigue Itai Lopex con 484 mil 539 pesos recaudados una cantidad considerable pero que a su vez queda corta a comparación con los números del músico.

Como segundo lugar está Jorjais y después, Paolita Suárez, seguida por Odette Orlena, cada uno a una distancia considerable del otro. Por otro lado, entre los más bajos de votos están Doña Alegría, Abel Robles y finalmente, Rod Contreras, por lo que ellos se encuentran en la zona de riesgo en la primera semana del relity.

Aquí puedes el conteo de votos de La Mansión VIP en tiempo real.

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