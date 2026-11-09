¿Dónde se graba La Mansión VIP 2 y quién es el dueño?

La Mansión VIP 2 es el programa de YouTube que ha conseguido captar la atención del público en redes sociales, al reunir a 16 personalidades de la talla de Paola Suárez, Bellakath y Karely Ruiz en un solo lugar.

Por este motivo, el público quiere saber dónde se ubica la residencia en la que se reúnen las estrellas de Internet, ya que muchos tienen la intención de acercarse y animarlos, como se hace en otros programas de encierro 24/7.

¿Dónde queda La Mansión VIP?

Aunque se dice que La Mansión VIP se ubica en alguna casa en Guadalajara, en una área llamada Parque Industrial Nogales, no se sabe con exactitud cuál es la vivienda donde se lleva a cabo el programa.

En ese sentido, la ubicación no es pública, contrario a otros casos como La Casa de los Famosos o La Granja VIP, cuyas ubicaciones son de conocimiento popular. El lugar se encuentra completamente cerrado y aislado para mantener a los participantes sin contacto con el exterior.

Esto evita que sucedan cosas como los populares carritos de La Casa de los Famosos, aunque en La Mansión VIP, los famosos pueden recibir mensajes del público siempre que los fans paguen cierta cantidad, por lo que ese es el único modo de darles información.

¿Quiénes integran el Cuarto Barullo en La Mansión VIP 2? ı Foto: Especial

El recinto es amplio, pues cuenta con extensos jardines, alberca climatizada, gimnasio de última generación y áreas comunes diseñadas específicamente para que las cámaras capturen todo y los espectadores puedan ser testigos de todo.

El proyecto y el concepto pertenecen al influencer mexicano Roberto González, conocido como HotSpanish, quien diseñó e ideó el espacio para este experimento social.

Respecto al inmueble físico, la propiedad privada o finca se mantiene bajo reserva de los propietarios y la producción para proteger la privacidad del entorno, aunque muchos creen que la vivienda pertenece al HotSpanish.

La segunda temporada de La Mansión VIP puede ser seguido de manera gratuita a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs, donde se encuentra transmitida la convivencia 24/7.

Los participantes de La Mansión VIP 2 son:

Abel Robles

Dani Flow (abandonó)

Doña Alegría

Edwin Mendoza

Karely Ruiz

Odette Orlena

Paolita Suárez

Rod Contreras

Bellakath

Cintia Cossio

Itati López

Jlexis

Jorjais

Joao Ferreira

La Cukis

Tony Aguirre

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