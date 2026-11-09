James Gunn abandona la presidencia de DC Studios: ‘Ha sido difícil’

Este lunes 9 de noviembre, James Gunn y Peter Safran dejaron sus cargos como directores de DC Studios, una noticia que ha generado incertidumbre sobre qué pasará con el estudio que habían construido con películas como Superman o Clayface.

A un par de horas de la noticia, el director de Guardianes de la Galaxia se pronunció sobre su salida y aseguró que no se trata de un fracaso para él, pues incluso lo considera un alivio tras cuatro años al frente.

James Gunn y Peter Safran dejarán de ser presidentes de DC Studios ❌



A partir del 1 de diciembre su puesto será tomado por Jeremy Latcham.



El dúo seguirá trabajando en DC pero concentrados en aspectos creativos.



Fuente: Variety pic.twitter.com/xllzTMpi6H — The Top Comics (@TheTopComics) November 9, 2026

Esto sucede en medio de cambios de Skydance, la empresa fusión entre Warner Bros, Discovery y Paramount. Ahora, Jeremy Latcham que antes, fue presidente y desarrollador de Marvel Studios, será su director creativo a partir del 1 de diciembre.

James Gunn habla de su salida de DC Studios

A través de sus redes sociales, James Gunn aclaró que su renuncia responde a un deseo por dejar el puesto, al considerar que ha sido muy desgastante ser el director del estudio de superéroes.

En el mensaje, el famoso agradeció el apoyo recibido durante su tiempo frente al estudio y recordó el cariño que tiene por los personajes desde niño.

“No sabía si quería este trabajo cuando me lo ofrecieron, pero no podía dejar esta oportunidad única. Me alegra haberlo tomado”, escribió con sincerdidad.

Entonces, se sinceró sobre lo complicado que fue tener un puesto ejecutivo. “Lo que solo las personas más cercanas a mí han sabido durante los últimos cuatro años es que mi tiempo en DC Studios ha sido difícil, por decirlo suavemente”, expresó.

“Me disgusta la naturaleza a veces corporativa del trabajo (gracias a Peter por asumir la mayor parte de eso). Siempre soy un trabajador muy duro, pero como cineasta al menos podía tomarme cortos descansos para relajarme”, señaló.

En ese sentido, señaló el desgaste de su vida personal. “He robado incluso ese tiempo tanto de mí mismo como de mis seres queridos durante los últimos cuatro años (Jenn, te amo y lo siento, y no necesitas sentirte culpable por ser la persona más feliz de todas de que ya no esté haciendo este trabajo)”, dijo.

Según The Wall Street Journal, James Gunn y Peter Safran se enteraron de los cambios que habría en DC Studios la semana pasada.



El reportero John Campea, comenta que prácticamente David Ellison fue quien los hizo renunciar; ya que Gunn y Safran no iban a tener la libertad que… pic.twitter.com/8GO7I3wgUb — CINE+ (@TheCinePlus) November 9, 2026

“Y lo que mi hiperenfoque por TDAH ha tenido más dificultad para manejar ha sido dividir mi tiempo entre proyectos por los que siento una pasión increíble y los que no tanto, y todas las cosas que tengo que hacer como jefe de estudio”, se sinceró.

Finalmente, James Gunn aclaró que él y Peter aún no terminan todos sus proyectos con DC, pues el próximo verano se estrena Superman: Man of Tomorrow y hay otro proyecto que está escribiendo para el estudio.

“Veremos a dónde va después de eso. Y claro, los personajes continuarán. Gracias por aceptar a los personajes e historias que hemos puesto en la pantalla”, finalizó.

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