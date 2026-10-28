¿Clayface tiene escenas post créditos?, ¿de qué trata y cuánto dura?

Clayface es una de las películas más llamativas de los recientes estrenos del Univeso Extendido de DC, al reunir a uno de los grandes villanos de Batman junto con el horror corporal.

La película está dirigida por James Watkins, con un guion escrito por Mike Flanagan y Hossein Amini, integrándose dentro del tono oscuro del Universo DC con clasificación R, es decir, para mayores de edad. Su duración es de 1 hora y 48 minutos.

¿De qué trata Clayface?

Clayface narra la inquietante transformación de Matt Hagen (interpretado por Tom Rhys Harries), un prometedor actor de Hollywood cuyo ascenso se ve destruido cuando un gánster le desfigura gravemente el rostro.

Tras perder su físico y sus oportunidades profesionales en Gotham City, Matt busca la ayuda de Caitlyn Corr (Naomi Ackie), una científica que ha desarrollado un tratamiento reconstructivo experimental.

Aunque el procedimiento logra restaurarle el rostro en un principio, desencadena efectos secundarios aterradores que transforman su cuerpo en una masa de arcilla viviente capaz de moldearse y cambiar de forma.

Clayface ı Foto: Especial

¿Clayface tiene escenas post créditos?

La película no tiene escenas post créditos ni otro tipo de escena adicional, por lo que no es necesario que te quedes en el cine a esperar por un adelante secreto de otra película o material extra de la misma producción.

El personaje de Clayface no se limita a esta película en el nuevo universo cinematográfico de DC Comics comandado por James Gunn, pues ya apareció en la serie animada Creature Commandos.

Además, Gunn ha hablado en el pasado sobre la posibilidad de que este personaje aparezca en proyectos futuros, algo que ha generado expectativa entre los fans de Batman, pues está más que confirmado que habrá una película donde veremos al vigilante de Gotham.

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