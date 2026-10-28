La modelo, y ahora creadora de contenido, Emma Coronel causó furor en redes sociales pues una publicación levantó sospechas que indican que podría participar en la segunda temporada del reality show La Mansión VIP 2, creado por el conocido influencer Roberto González Manzo, mejor conocido como HotSpanish.

¿Emma Coronel entra a La Mansión VIP 2?

Los rumores de que Emma Coronel podría ser una de las participantes de La Mansión VIP 2 iniciaron cuando la modelo mostró en sus redes sociales que seguía de cerca la primera edición del programa conducido por HotSpanish. “Yo, día y noche viendo esto”, escribió en abril de este año.

La creadora de contenido también presumió un kit de productos de la marca Barullo que le envió el propio influencer.

A pesar de que es claro que Emma Coronel y HotSpanish tienen una buena relación, hasta el momento la esposa de El Chapo Guzmán no ha sido anunciada como una de las habitantes a la casa. No obstante, será hasta el estreno, el próximo 8 de noviembre, cuando el público conocerá a todos los concursantes del programa.

Emma Coronel ı Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los participantes confirmados para La Mansión VIP 2?

Hasta el momento, HotSpanish sólo ha anunciado a cuatro participantes de La Mansión VIP segunda temporada, ellos son:

Karely Ruiz, creadora de contenido originaria de Monterrey

Itati López , creadora de contenido y podcaster de California

Tony Aguirre , cantante de corridos tumbados de Sonora

João Ferreira, creador de contenido, modelo y cantante brasileño

La Mansión VIP 2 se estrena el próximo 8 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), a través de YouTube y las redes sociales oficiales del programa, además de las cuentas de HotSpanish.

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