Falta muy poco para el regreso de La Mansión VIP, una de las producciones digitales más polémicas de Internet. La primera temporada del reality creado por HotSpanish, consagró a la empresaria e influencer Sol León como la gran ganadora, luego de semanas llenas de intensas peleas y mucho drama.

El programa logró capturar la atención de miles de personas pues mostró la convivencia 24/7 de los participantes, sin filtros ni censura, regalando múltiples momentos memorables, discusiones y romances virales (como el reencuentro de Kim Shantal y Suavecito) que acapararon las tendencias en diversas plataformas sociales.

No te pierdas esta segunda temporada de La Mansión VIP y descubre en La Razón dónde y a qué hora inicia el programa, así como quiénes son todos los concursantes confirmados hasta ahora.

¿Cuándo empieza La Mansión VIP 2?

La segunda temporada de La Mansión VIP 2 se estrena de forma oficial el próximo domingo 8 de noviembre de 2026.

¿Dónde ver La Mansión VIP 2?

Al igual que su exitosa edición anterior, los nuevos episodios de La Mansión VIP 2 se transmitirán a través de las plataformas digitales oficiales del proyecto, como Youtube, y las redes sociales de HotSpanish.

El público podrá seguir de cerca todas las transmisiones en vivo, resúmenes diarios, dinámicas y los momentos más explosivos de la convivencia de los creadores de contenido que se suman a esta entrega, sólo es necesario contar con un dispositivo con acceso a Internet.

¿Quiénes son los habitantes de La Mansión VIP 2?

Hasta el momento, HotSpanish sólo ha anunciado a tres participantes de La Mansión VIP segunda temporada, ellos son:

Karely Ruiz, creadora de contenido originaria de Monterrey

Itati López , creadora de contenido y podcaster de California

Tony Aguirre , cantante de corridos tumbados de Sonora

João Ferreira, creador de contenido, modelo y cantante brasileño

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