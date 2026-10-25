Denuncian maltrato a Tlacoyo en La Granja VIP | VIDEOS

Desde hace varias semanas, el público ha estado muy atento sobre la manera en la que los granjeros conviven en el día a día con Tlacoyo, el perro que llegó como el último habitante de La Granja VIP.

Según Internautas y organizaciones sobre protección animal, han habido momentos en los que personalidades como Mono Osuna han llegado a vulnerar al can en diversas ocasiones.

En este video se alcanza a ver cómo Tlacoyo llora y sale corriendo, para después escuchar a Mono decir: “Estaba arriba de mi cama”. Todo parece indicar que Mono pudo haberle pegado. ¡NO AL MALTRATO ANIMAL! 🐾#LaGranjaDuelo #LaGranjaVIP#LaGranja

pic.twitter.com/2WMoLG1Y6U — La Jitomata (@LaChismosa247) October 14, 2026

Uno de los más comentados fue la semana pasada, cuando escucharon el chillido del perro y después se le vio correr a través de una cámara, aunque entonces La Granja VIP negó que hubiera algún maltrato en su contra.

Ahora, un video ha causado indignación e incluso ha provocado reacciones públicas de organizaciones de cuidado animal, así como una supuesta denuncia contra Mono Osuna por diversos clips similares.

El video por el que acusan a Mono de maltratar a Tlacoyo

En redes sociales, circula un video donde Mono aparece junto con Azalia y Kunno. Los primeros dos famosos sostienen la correa del canino mientras dse encuentran al aire libre.

¡INDIGNANTE E INACEPTABLE! 🐾😡

Es increíble que @lagranjavipmx de @Azteca permita que, por rating o espectáculo, se trate de esta manera al perrito Tlacoyo.



¡Los animales no son objetos para descargar frustraciones ni generar audiencia!



exigimos que se intervenga y se… pic.twitter.com/ir9OZSSaHi — Lety Varela (@LetyVarela) October 24, 2026

En un momento, el perro parece tener la intención de irse, pero lo retienen jalando su correa con una fuerza que muchos consideran fue desproporcionada, aunque otros detacaron que simplemente está tratando de adiestrar a Tlacoyo con una mala técnica.

Te dejamos algunas reacciones:

“Jamás he jaloneado así a ningún perro, mucha violencia, maltrato animal”.

“Ya dejé de ver las galas, neta qué empute a dónde están llevando está temporada”.

“Eso no es maltrato, esta utilizando una técnica (aunque incorrecta) de adiestramiento canino”.

“Ya van varias veces que este nefasto trata así al perrito… le puede lastimar su cuello".

En redes sociales también comenzaron a circular publicaciones animalistas que pedían un mejor trato para Tlacoyo, así como una supuesta denuncia del 20 de octubre contra Mono por maltratar a

¿Quieres saber más?

¿Quién salió eliminado de La Granja VIP hoy 25 de octubre 2026?

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy 21 de octubre 2026?

Pimpinela admite que la amenaza que hizo en La Granja VIP sí era para Manelyk | VIDEO

¿Quién gana ser capataz hoy 19 de octubre en La Granja VIP?