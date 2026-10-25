¿Quién salió eliminado de La Granja VIP hoy 25 de octubre 2026?

Este domingo 25 de octubre, se definió cuál de los participantes de La Granja VIP 2026 quedó fuera del reality show en esta ocasión, después de que se convirtiera en el menos votado por el público.

Esta semana, los nominados fueron Kunno, Rafa Mercadante, Manelyk, Natalia Alcocer y Azalia ‘La Negra’, esta última tras haber sido castigada por su comportamiento en el programa, ya que insultó a las dos hijas de Rafa.

¿Quién salió eliminado de La Granja VIP?

Se revela al eleminado durante la gala de este domingo.

¿Qué pasó en La Granja VIP?

En los últimos días, La Granja VIP ha vivido sus momentos más dramáticos hasta la fecha, marcados principalmente por altercados físicos que derivaron en expulsiones y fuertes amagos de abandono.

El conflicto más sonado ocurrió entre Azalia “La Negra” Ojeda y Rafa Mercadante; tras una acalorada discusión sobre la convivencia diaria, Azalia lanzó un comentario directo hacia la familia del conductor con la frase “Aquí se van a sentar tus hijas”, lo que provocó que el enfrentamiento escalara fuera de cámaras entre insultos y presuntos agresión física, llevando a la participante a expresar sus intenciones de dejar el reality.

Además, el ambiente estratégico se reconfiguró por completo tras la salida de Pimpinela Escarlata por votación del público, al tiempo que las acusaciones de “traición” han ido en aumento.

Movimientos clave en la tabla de nominados por parte de Fernando Lozada dejaron desprotegidos a sus propios aliados, mientras que la audiencia ha intensificado las exigencias de sanción hacia Manelyk González por supuestas filtraciones de información del exterior, manteniendo la casa en un estado de desconfianza constante a las puertas de las siguientes nominaciones.

El caso de Tlacoyo, el perrito rescatado de la calle que ingresó a La Granja VIP 2026 como el “granjero número 21”, se ha convertido en una de las polémicas más severas en redes sociales.La indignación del público ha derivado en acusaciones de presunto maltrato animal.

El punto de quiebre ocurrió a mediados de octubre de 2026 cuando se viralizó un fragmento de la transmisión en vivo en el que se escuchó un quejido del perro, aunque la producción negó que hubiera violencia en su contra.

La tensión aumentó tras una de las pruebas de presupuesto semanal, pues Pablo Montero y el grupo olvidaron comprar el alimento adecuado para el can. Esto provocó multas por parte de la producción y acusaciones de negligencia por parte del público.

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