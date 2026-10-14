¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy 14 de octubre 2026?

Este miércoles 14 de octubre de dieron a conocer los nominados de La Granja VIP 2026, en medio de un ambiente de tensión que no hace más que crecer en el reslity show por las alianzas y traiciones que se van formando.

Antes de la gala de nominados, Bicolor y Azalia ya habían quedado en la placa; el primero porque este fue el legado de Pascal Nadaud, lo que impidió que el comediante pudiera competir por puestos como de capataz o quedar fuera de la zona de peligro.

Por otro lado, Pablo Montero es el capataz de la semana, mientras que Bicolor, Fernando Lozada, Natalia Alcocer y Manelyk se convirtieron en los peones de La Granja VIP 2026 desde el pasado domingo.

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¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Los nominados se revelan en la gala del miércoles.

Tras la salida de Pascal Nadaud como el quinto eliminado de la temporada al no superar en votaciones a compañeros como Kevyn “Bicolor” y Julio Camejo, el grupo comenzó a reestructurar sus alianzas.

La convivencia dio un giro importante con la reconfiguración del “Nido de Protección”. A través de votaciones entre los mismos granjeros, se determinó quiénes obtendrían beneficios y descanso, dejando a cuatro participantes completamente desprotegidos.

Estos integrantes no solo quedaron expuestos a la próxima nominación, sino que también asumieron los trabajos más pesados de la propiedad, incluyendo el cuidado constante del potrillo que acaba de nacer.

A la par de las dinámicas, las tensiones internas se han intensificado significativamente. Los desacuerdos en torno al nombramiento del “Peor Peón” han generado roces directos con Mono Osuna, además de señalamientos por el cumplimiento de las guardias nocturnas.

Mientras tanto, figuras clave de la convivencia como Niurka, Natalia y Fernando continúan afianzando sus estrategias de cara a las próximas pruebas de capataz y nominación.

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