¿Quién salió eliminado de La Granja VIP hoy 11 de octubre 2027?

Este domingo 11 de octubre, un nuevo habitante quedó fuera de La Granja VIP 2026. El menos votado quedó fuera de la competencia por elección del público después de unas semanas llenas de emoción.

Los nominados de la semana fueron Pimpinela Escarlata, Mónica Escobedo, Pascal Nadaud, Julio Camejo, Bicolor y Rafa Mercadante, formando así una placa llena de personalidades que dan de qué hablar en el programa.

¿Quién salió eliminado de La Granja VIP 11 de octubre?

Se revela al eliminado de la semana este domingo.

El primer habitante en regresar fue Rafa Mercadante.

Antes de la gala, se decía que Pascal Nadaud sería el eliminado del proyecto, ya que el resto de los participantes contaban con un mayor apoyo en la placa a comparación de él.

¿Qué pasó en La Granja VIP?

Recientemente, La Granja VIP se ha visto sacudida por severas sanciones aplicadas por la producción debido a varias infracciones al reglamento. Pimpinela Escarlata fue nominada directamente sin posibilidad de salvación tras cometer faltas a las reglas, mientras que Kevyn ‘Bicolor’ Contreras también terminó en la placa por esconderse de las cámaras y cubrir sus micrófonos.

A estas medidas se sumaron la pérdida del derecho a capataz para Kunno y una multa de $7,500 pesos al presupuesto de alimentos para La Bebeshita por revelar acuerdos confidenciales, todo en medio de una creciente tensión con fuertes discusiones entre Manelyk González, Kevyn y Pablo Montero.

Además de las sanciones y pleitos principales, vonne Montero usó su beneficio para salvar a Natalia Alcocer y colocar en su lugar a Mónica Escobedo. Por su parte, Azalia Ojeda compró la Manzana de la Tentación por $10,000 pesos del presupuesto colectivo para meter a Rafael Mercadante a la placa.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

¿Quieres saber más?

Este fue el duro castigo que le impusieron a Manelyk por tirar la comida a la basura en La Granja VIP

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy 7 de octubre 2026?

¿Quién es Rosy, la mamá de Mónica Escobedo de La Granja VIP? FOTO

La Bebeshita llora al encontrar a ‘Bicolor’ bañándose con Manelyk y Kunno: ‘No me respeta’ | VIDEO