La Bebeshita llora al encontrar a ‘Bicolor’ bañándose con Manelyk y Kunno: ‘No me respeta’ | VIDEO

La Bebeshita llora porque Kevyn Bicolor le fue infiel con Manelyk y Kunno

La Bebeshita sufrió la traición de Kevyn Contreras “Bicolor”, con quien tiene un Shippeo en La Granja VIP y por parte de dos de sus amigos del programa: Manelyk y Kunno.

Todo sucedió porque “Bicolor”, Kunno y Manelyk se les ocurrió la idea de meterse a bañar juntos, se quitaron la ropa de trabajo y quedaron solo en ropa interior.

Azalia estaba con ellos mientras planeaban esta “travesura”, pero “La Negra” no se quedó con los brazos cruzados ni con el chisme atorado, así que corrió a la cocina a decirle a La Bebeshita que su galán se había metido a bañar con Mane y Kunno.

La Bebeshita no lo creía así que, aconsejada por Azalia, Daniela Alexis entró al baño para comprobar que lo que le dijeron era verdad.

Tras descubrirlos se desató, ya que ella y Julio Camejo estaban unidos por una cuerda roja por ser nominados y desamarrarse tiene repercusiones económicas en el presupuesto semanal.

Pero a La Bebeshita no le importó, se quitó la cuerda y se fue corriendo al corral de los cerditos, que es su lugar seguro.

La Bebeshita llora por Kevyn Contreras en La Granja VIP

Daniela Alexis se sentó a acariciar a los cerditos y no aguantó más y rompió en llanto. Azalia la estuvo consolando, luego de que ella fue la que le dijo que fuera a verlos desnudos en la regadera.

La Bebeshita aseguró que Kevyn tendría que respetarla, ya que ellos tienen acercamientos más íntimos, pues se besan en la noche y se duermen abrazados y besándose.

La influencer señaló que ella no tendría que pedirle a Kevyn que la respete, sino que tendría que ser por iniciativa de él mismo.

Azalia y Mono Osuna intentaron consolarla y decirle que solo fue parte de una broma y del juego, luego entró Kevyn para decirle que no se trataba de algo en serio, sino de relajo para contenido en el programa.

Sin embargo, Bicolor es conocido por sus múltiples infidelidades a sus exparejas, con la mayoría ha tenido hijos y se dice que tiene demandas de pensión alimenticia, además de que a su primera esposa la engañó varias veces y luego volvió con ella para después volver a dejarla por otra infidelidad.

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