Azalia cachetea a ‘Bicolor’ en La Granja VIP y piden su expulsión | VIDEO

Azalia Ojeda tuvo una conversación con Kevyn Contreras “Bicolor” que terminó en una cachetada, lo cual desató el debate y los fans del reality show piden que “La Negra” sea expulsada del programa.

La exparticipante de Big Brother se ha posicionada como una de las menos favoritas del público por sus actitudes muy confrontativas en el programa y este incidente con el comediante generó la polémica.

Así fue la cachetada de Azalia a Kevyn Contreras “Bicolor”

Todo sucedió porque Azalia y Kevyn Contreras estaban en el vestidor hablando y Azalia le dijo que una prenda de ropa era de él y otra le pertenecía a ella.

De repente, Azalia le soltó una cachetada a “Bicolor”, el comediante se agachó y continuó con sus actividades.

Si les ofendió el comentario de celulitis un golpe en la cara debe ofender aún más 👊🏻

Azalia a LA GENTE NO SE LE GOLPEA

Lo hace con Bicolor porque sabe que no le responderá . #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/Ur478MMfv0 — ᴀʟᴇツ🧯💥 (@elarevez) September 23, 2026

Usuarios piden expulsión de Azalia

Los usuarios de redes sociales se molestaron con la actitud de Azalia, señalaron que aunque se trate de un golpe ligero, al final se trató de una agresión y pidieron “Fuera Azalia”.

“Esto no se tiene que permitir, una cosa es el contenido y otra llegar a los extremos”, “Desde en la mañana anda muy agresiva queriendo hacer pleito de todo y se desquitó con Bicolor soltándole una cachetada, se la diera quedito o fuerte es agresión aquí y en china”, “Eso sí es agresión y es expulsión inmediata”, " ¿Esto es expulsión? Azalia cachetea a Kevin", fueron algunos de los comentarios que lanzaron los fans del reality show.

Las polémicas de Azalia dentro de La Granja VIP

Azalia fue pionera en los realities shows, ella se dio a conocer por haber participado en la primera temporada de Big Brother México, desde ese momento su fuerte y polémica personalidad no pasó desapercibida.

Y esa marca la acompañó en Survivor México cuando fue participante este mismo 2026 y ahora en La Granja VIP.

El primer encontronazo fue con Rafa Mercadante, a quien le reclamó por decir que había personas que siempre hacían conflicto por la comida y la cocina y “La Negra” se lo tomó personal porque ella estaba en la cocina.

Después tuvo una diferencia con Niurka en la primera nominación y luego se lanzó contra Pimpinela Escarlata, porque él no convive mucho con los demás porque tiene una personalidad más introvertida.

En general, Azalia solo se lleva con su grupo que son Manelyk, Mono Osuna, Fernando Lozada, Pascal y Kunno.

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