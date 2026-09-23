Braden Peters, mejor conocido en redes sociales como Clavicular, ha generado gran controversia internacional pues habría cometido un delito, aunque él incluso se burla de ello.

El joven influencer, que cuenta con millones de seguidores en plataformas digitales, enfrenta acusaciones de abuso sexual contra un menor de edad. La noticia provocó indignación y abrió debate, ya que sus fans lo defienden a capa y espada.

¿Quién es Braden Peters, influencer conocido como Clavicular, acusado de abusar de un menor?

Braden Peters nació en Estados Unidos y alcanzó notoriedad gracias a transmisiones en vivo y videos donde mezclaba humor con reflexiones sobre cultura digital.

Es conocido como Clavicular y centra en el looksmaxxing, una ideología nacida en foros incel (célibes involuntarios) que presiona a los hombres a someterse a tratamientos físicos extremos y peligrosos para “potencializar” su atractivo físico.

El joven influencer acumula más de un millón de seguidores en Instagram. Además, ha participado como modelo para algunas marcas.

Braden Peters fue denunciado por una joven de 16 años, quien lo acusa de haber mantenido contacto con ella a través de redes sociales y posteriormente de haberla agredido sexualmente en un encuentro presencial que tuvieron en Cape Cod, en la casa de los padres del creador de contenido donde, además, le suministró drogas y alcohol.

El caso se encuentra bajo investigación y ha puesto en pausa sus actividades públicas, sin embargo, hace poco publicó una carta de amor escrita por una chica. Además, dio a entender que es señalado de abuso por “la avaricia” de esta persona.

Sus fans salieron a defenderlo, pero otros usuarios aseguran que Braden Peters sí es culpable.

Otros antecedentes por agresión de Braden Peters Clavicular

No es la primera vez que Branden Peters, Clavicular, enfrenta señalamientos por conductas violentas. En 2024, varios usuarios lo acusaron de agredir verbalmente a seguidores durante transmisiones en vivo.

En marzo de 2026, la policía de Florida arrestó a Braden por un cargo de agresión tras un altercado con dos mujeres en un alojamiento de alquiler. Ese mismo mes, también enfrentó acusaciones por haber disparado contra el cadáver de un caimán durante una transmisión en vivo realizada en los Everglades.

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