Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión por delito sexual en Nueva York

Harvey Weinstein en el tribunal en Nueva York, el 23 de septiembre del 2026.

Harvey Weinstein, el desacreditado magnate del cine, fue condenado a 15 años de prisión este miércoles por un delito grave de índole sexual en otro ajuste de cuentas del movimiento #MeToo.

La sentencia de Weinstein por agredir sexualmente a la entonces asistente de producción de televisión Miriam Haley llegó tras una odisea legal que se extendió por más de seis años, después de que se anulara su condena de 2020. Un jurado volvió a declararlo culpable en un nuevo juicio el año pasado.

Otrora una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento, Weinstein fue un productor ganador del Oscar cuyos éxitos incluyeron Shakespeare in Love, Pulp Fiction y Chocolat. Pero su caída fue rápida después de que las acusaciones de agresión sexual en 2017 desencadenaran el movimiento #MeToo.

En 2024, el máximo tribunal de Nueva York borró la condena de Weinstein de seis años antes y ordenó un nuevo juicio, al dictaminar que Weinstein se vio perjudicado por el testimonio de otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte del caso.

Harvey Weinstein, de 74 años, se enfrentaba a hasta 25 años de prisión por agredir sexualmente a Miriam Haley en su apartamento de Manhattan en 2006. Ya ha cumplido más de seis años mientras su caso ha pasado una y otra vez por el sistema de justicia penal. Haley relató la agresión en dos juicios y volvió a hablar en el tribunal el miércoles, justo antes de que se dictara la sentencia contra Weinstein.

“Haber sido agredida sexualmente por Harvey Weinstein ha tenido un efecto devastador en mi vida y en mi sensación de seguridad que quizá nunca desaparezca. La decisión de hablar me obligará a tener cautela durante años”, declaró Haley. “Para mí es una cadena perpetua”.

Miriam Haley, a la izquierda, y su abogada Gloria Allred frente al Tribunal Supremo de Manhattan después de que Harvey Weinstein fuera condenado a 15 anos de prisión, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. ı Foto: AP

“Me he traumatizado aún más al ejercer mi derecho a exigirle responsabilidades. Todo esto se remonta a sus acciones”, afirmó, y añadió que pensó muchas veces en poner fin a su búsqueda de justicia.

Minutos después, Harvey Weinstein se disculpó en el tribunal con quienes pudiera haber lastimado. “Sí siento remordimiento por el dolor de Miriam Haley, pero tengo que reiterar mi inocencia”, le dijo al juez mientras estaba sentado en una silla de ruedas.

Por qué Weinstein está siendo sentenciado por segunda vez

Originalmente fue condenado a 23 años de prisión después de que un jurado lo declarara culpable de agredir a Haley y de violar a una actriz, Jessica Mann, en 2013.

Pero el máximo tribunal de Nueva York anuló esos veredictos en 2024, al dictaminar que Weinstein se vio perjudicado por el testimonio de otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte del caso.

Juzgado por segunda vez el año pasado, Weinstein volvió a ser declarado culpable de un acto sexual delictivo en primer grado por agredir a Haley, quien también ha sido conocida como Mimi Haleyi. En un veredicto dividido y desordenado, el jurado lo absolvió de practicar sexo oral por la fuerza a otra mujer, Kaja Sokola, y no logró llegar a un veredicto sobre un cargo de violación relacionado con Mann.

Después de que un nuevo juicio terminara con un jurado sin acuerdo en mayo, los fiscales de Manhattan retiraron el cargo de violación en lugar de buscar un cuarto juicio, después de que Mann dijera que no podía soportar testificar de nuevo.

Harvey Weinstein comparece ante el tribunal de Manhattan para la sentencia el miércoles 23 de septiembre de 2026 en Nueva York. ı Foto: AP

Los problemas de salud de Weinstein son centrales en petición de clemencia

Los fiscales de Manhattan solicitaron 20 años de prisión, lo que lo mantendría tras las rejas hasta, como mínimo, finales de sus 80 años.

El abogado defensor Jacob Kaplan pidió que Weinstein recibiera una condena de tres años más, además de los seis años que ya ha cumplido, al sostener que una sentencia más larga haría más probable que Weinstein muera en prisión.

Harvey Weinstein tiene una salud deteriorada y ha sido hospitalizado seis veces desde 2025, indicó Kaplan, mientras lidia con cáncer de sangre, insuficiencia cardiaca congestiva y problemas renales. Ha usado una silla de ruedas desde hace ya varios años.

Weinstein ha negado haber violado o agredido sexualmente a alguien. Una vez que sea sentenciado, puede apelar.

Weinstein también está a la espera de una nueva sentencia en un caso separado de violación en Los Ángeles. Un tribunal de apelaciones de California confirmó la condena de 2022, pero anuló su sentencia original de 16 años porque el juez había considerado como factor agravante sus condenas en Nueva York, que posteriormente fueron anuladas.

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