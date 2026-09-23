‎¿De dónde son Jesse & Joy? Edad y nacionalidad

Este martes los hermanos Jesse & Joy confirmaron que ya no estarán juntos en los escenarios; sin embargo, el proyecto musical continuará activo con Joy al frente, y Jesse estará en los conciertos que tienen programados hasta el 5 de diciembre.

Esta noticia tomó por sorpresa a sus fanáticos, pues incluso estos han señalado que ellos “son el perro”, haciendo referencia a uno de sus temas más conocidos “Con quién se queda el perro”.

Pese a que esta decisión podría hacer pensar que el proyecto musical llegó a su fin, Joy compartió que ella continuará con lo que comenzó junto a su hermano hace más de 21 años; sin embargo, dijo que aún no ha definido muchas cosas y que se muere de miedo por lo que vendrá.

‎¿De dónde son Jesse & Joy?

Jese Huerta Uecke nació el 21 de enero de 1982 en Ciuad de México, y comenzó su vida dentro de la música tocando la batería en un grupo de alabanzas de la iglesia Jesucristo Roca Mía, en la que sus padres eran pastores.

Joy Huerta Uecke nació el 20 de junio de 1986 en ciudad de México, y comenzó su vida artística dentro de la danza; y al igual que su hermano, comenzó su camino en la música con temas relacionados con Dios y la religión en el año 2000.

Pese a que ambos nacieron en la capital, la madre de los hermanos, Michell Uecke, es originaria de Estados Unidos, por lo que ambos cuentan con una doble nacionalidad: Mexicana y estadounidense.

La actual pareja sentimental de Jesse Huerta es Mónica, con quien tiene dos hijas: Hanna y Abby; mientras que la actual pareja sentimental de Joy es Diana Atri, con quien tiene una hija y un hijo: Noah y Nour.

Conciertos de Jesse & Joy

Pese a su separación reciente, Jesse & Joy tienen algunos conciertos programados en distintos países que forman parte de su tour musical “El Despecho”, y las fechas en las que se presentarán juntos son las siguientes:

24 de septiembre: Santa Cruz, Bolivia

25 de septiembre: La Paz, Bolivia

26 de septiembre: Cochabamba, Bolivia

27 de septiembre: São Paulo, Brasil

29 de septiembre: Santiago, Chile

30 de septiembre: Santiago, Chile

21 de octubre: Ciudad de México, México

31 de octubre: Lima, Perú

1 de noviembre: Buenos Aires, Argentina

4 de noviembre: Montevideo, Uruguay

6 de noviembre: Córdoba, Argentina

7 de noviembre: Tucumá, Argentina

11 de noviembre: Barcelona, España

13 de noviembre: Sevilla, Esaña

15 de noviembre: Valencia, España

16 de noviembre: Madrid, España

17 de noviembre: Londres, Reino Unido

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