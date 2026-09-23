‎¿Quién es Eduardo Huerta, el papá de Jesse & Joy?

Jesse & Joy han estado bajo el ojo del público durante los últimos días, pues además de las numerosas presentaciones que tienen programadas para este año; recientemente se confirmó que se separarán.

La vida de los hermanos que comenzaron una carrera juntos dentro de la industria musical hace más de 21 años siempre ha provocado curiosidad entre el público, y con el estreno reciente de su docuserie algunas dudas fueron respondidas por Jesse & Joy.

Además, en una entrevista que dieron en 2022 a Yordi Rosado, los hermanos Huerta compartieron que su padre era un pastor evangélico, y era alguien a quien le encantaba hablar en público y ayudar a las personas.

Joy dijo que no tenían una familia perfecta, pues su padre peleó con muchos demonios internos; sin embargo, reconoció que la integridad, honestidad, lealtad, e integridad son cosas que aprendieron durante su vida.

Jesse dijo que ocurrían cosas incongruentes en su casa, y que su papá que “era de otra generación”, por lo que incluso les tocó una infancia con violencia física como medio de castigos.

Sin embargo, compartió que él sabía que su padre no tenía una mala intención, pues esa fue la manera en la que Eduardo Huerta fue criado; además, aseveró que aprendió que él no criaría a sus hijas de la misma forma.

Compartieron que tuvieron una infancia un poco difícil, pues vivían dentro de un extremismo respecto a su educación, y una vigilancia constante por parte de los miembros de la iglesia al ser hijos del pastor.

En su documental “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos” compartieron su historia con su padre más a detalle, incluyendo que además de ser un pastor, también tenía una doble vida, pues sostenía una relación fuera de su matrimonio.

¿Cuándo y cómo murió Eduardo Huerta?

Eduardo Huerta, el padre de Jesse & Joy, falleció en diciembre del 2013 a los 72 años de edad, y la causa de su deceso fue un infarto cerebral que le dió mientras se encontraba en un centro comercial ubicado al sur de la Ciudad de México.

La muerte del padre de los hermanos huerta ocurrió previo a las fiestas decembrinas, y las personas que se encontraban en el centro comercial le compartieron que todo ocurrió muy rápido.

Pese a que Eduardo Huerta padecía diabetes, los hermanos compartieron que siempre mantuvo una vida saludable, y que Jesse fue el primero en verlo, pues su padre llamó para avisar que se sentía mal.

Jesse & Joy compartieron la noticia con sus seguidores en enero del 2014; además, dedicaron unas palabras a su padre por medio de sus redes sociales: “Nunca conocí a un ser humano con tantas ganas de ayudar a la gente y cambiar al mundo” señalaron.

“Papito, te vamos a extrañar. Tengo celos de los ángeles de saber que están contigo en este momento. Sé que estás más feliz y pleno que nunca. Gracias por ser padre, amigo y maestro” compartieron en redes.

En 2025, Jesse compartió que su padre fue alguien que repitió patrones que provenían de su familia, la religión y las creencias; sin embargo, precisó que las enseñanzas y lecciones que les enseñaron continúan presentes en su vida.

Asimismo, escribió que a su padre “le hubiera dado gusto saber que su historia, sacando lo positivo de ella, pudiera ayudar a tocar muchos corazones e inspirar a otros a mejorar”.

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