¿Por qué se separaron Jesse & Joy? Esto se sabe

Luego de una gran incertidumbre generada durante los últimos días tras una conferencia de prensa en la que Jesse estuvo ausente, los hermanos Jesse & Joy confirmaron que se separarían de manera definitiva.

Luego de la conferencia de prensa en la que Jesse no se presentó, por medio de un comunicado Joy informó que Jesse & Joy continuará con ella al frente, por lo que tanto su concierto programado para el 6 de diciembre y sus compromisos para el próximo año continúan en pie.

“Guardé silencio ante lo ocurrido recientemento porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta, me muero de miedo” escribió Jesse.

Precisó que no sabe con exactitud cómo continuará con el proyecto musical que comenzó hace más de 21 años junto a su hermano, pero dijo que seguirá “honrando” sus canciones, el trabajo y a todas las personas que los han acompañado.

Por su parte, Jesse aseguró que él, su guitarra y su piano continuarán presentándose a todos los compromisos que tienen programados hasta el 5 de diciembre para compartir con su público y su hermana.

¿Por qué se separaron Jesse & Joy?

Este 22 de septiembre, Jesse compartió que había informado a su equipo con anticipación que no estaría presente en la conferencia de prensa ni en la presentación que tienen programada para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

Aseveró que su hermana “ha tenido y siempre tendrá” todo su amor y apoyo con lo que decida hacer con el proyecto, que la decisión de alejarse del dueto no fue fácil, y que si no fuera necesario, no se alejaría.

Jesse compartió que decidió tomarse un tiempo para estar con su familia, cuidar de él y darse un respiro que siente que necesita, pues quiere vivir a otro ritmo y estar más presente con sus seres queridos.

Agradeció a su hermana por los recuerdos que construyeron y por permitirle acompañarla, y a sus fanáticos por el cariño que les brindaron por tantos años; además, dijo que su música nunca parará, pues esto “siempre será algo más grande” que ellos.

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