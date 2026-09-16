El dúo Jesse & Joy anunció su separación tras más de 20 años de carrera, por lo que miles de seguidores atraviesan en este momento mucha nostalgia y el deseo de revivir los momentos más íntimos de su trayectoria.

En este contexto, el documental Lo que nunca dijimos se ha convertido en una pieza clave para quienes buscan comprender la historia detrás de sus canciones y su vínculo como hermanos. En La Razón te contamos de qué trata y dónde puedes ver esta producción.

¿De qué trata Lo que nunca dijimos de Jesse & Joy?

El documental Lo que nunca dijimos ofrece un retrato íntimo de la vida y carrera del dúo mexicoamericano Jesse & Joy. La producción se estrenó el 25 de septiembre de 2025, hace casi un año, y consta de cuatro episodios que recorren su infancia, el inicio de su carrera, su ascenso internacional y los retos personales que enfrentaron.

Incluye también imágenes inéditas, entrevistas exclusivas y escenas familiares, mostrando un lado humano poco conocido de los cantautores. Además, participan productores, familiares y artistas invitados que aportan contexto sobre su éxito y autenticidad.

Jesse & Joy ı Foto: Facebook

Con Lo que nunca dijimos, Jesse & Joy buscan conectar profundamente con los fans que crecieron con temas como “Espacio Sideral”, “Dueles” y “Corre”.

¿Dónde ver el documental de Jesse & Joy?

Lo que nunca dijimos de Jesse & Joy está disponible en HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery. En México, se puede acceder con una suscripción activa, sin costo adicional.

Cada episodio tiene una duración aproximada de 40 a 50 minutos, lo que permite un recorrido completo por la historia artística del dúo mientras revelan detalles sobre su vida privada, sus matrimonios, su relación con sus padres y con sus hijos.

Tráiler de Lo que nunca dijimos de Jesse & Joy

A continuación, te compartimos el tráiler de Lo que nunca dijimos, el documental de Jesse & Joy.

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