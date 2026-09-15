¿Jesse & Joy se separan? Anuncian una pausa y revelan el motivo

La banda mexicana Jesse & Joy dieron a conocer que habrá un descanso en el grupo, tras más de 20 años juntos. Fue a través de redes sociales que Jesse Huerta publicó en su Instagram un mensaje al respecto.

“Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, se sinceró el hermano de Joy Huerta.

En ese sentido, mencionó la importancia de poner primero a su familia: “No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia”, dijo.

“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, declaró.

Finalmente, destacó lo importante que ha sido para él compartir escenario con su hermana: “Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente”, dijo.

La trayectoria de Jesse & Joy

Los hermanos Jesse y Joy Huerta comenzaron a componer canciones en casa junto a su padre utilizando instrumentos de la iglesia a la que asistían. Su debut profesional ocurrió a finales de 2005 cuando el grupo Sin Bandera los padrino en el Teletón de México.

Poco después, en 2006, lanzaron su álbum debut Esta es mi vida, impulsado por el exitoso sencillo ‘Espacio sideral’, el cual les valió el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo en 2007 y los posicionó rápidamente como un referente del pop acústico en español.

Pero el salto internacional llegó en 2011 con su tercer álbum de estudio, ¿Con quién se queda el perro? donde promocionó baladas como ‘Corre’ o ‘La de la mala suerte’.

A lo largo de casi dos décadas de trayectoria, el dúo ha colaborado con figuras como Alejandro Sanz, Luis Fonsi y Juan Luis Guerra, acumulando múltiples reconocimientos y consolidándose como una de las duplas pop más influyentes y duraderas de Latinoamérica.

Sin embargo, parece ser que ha terminado una era para Jesse & Joy, quienes ahora buscarán nuevos horizontes por su cuenta, una noticia que ha sorprendido a los fans de la banda.

¿Quieres saber más?

¿Quién es Diana Atri, esposa de Joy Huerta?

Galilea Montijo le cambia nombre a disco de Jesse & Joy de “Clichés” por “Chicles”: “Es mi favorito” (VIDEO)

Así lograron tener hijos Joy Huerta y Diana Atri