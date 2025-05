Joy Huerta conquista Broadway y es nominada a los Premios Tony: ‘México presente’

Joy Huerta, reconocida cantante del dúo Jesse & Joy, fue nominada a los Premios Tony por su labor como compositora y letrista en Real Women Have Curves: El Musical. Este proyecto marca un punto de inflexión en su carrera, ya que representa su debut en Broadway, en una obra centrada en la experiencia de mujeres latinas en Estados Unidos.

La nominación, en la categoría de Mejor Música Original, fue una noticia que conmovió profundamente a la artista, quien declaró entre lágrimas: “Estoy llorando, estoy chillando. No me lo creo” y agradeció a su familia y colaboradores por acompañarla en este viaje.

Además, en redes sociales compartió un emotivo mensaje donde agradece la nominación y resalta sus raíces mexicanas.

“Todavía no me la creo…me va a explotar el corazón!! Hace cinco años me aventé en este proyecto con todo mi amor, sin imaginar que me traería hasta aquí.Estar nominada a Best Original Score en los premios @thetonyawards …no tengo palabras, solo agradecimiento profundo. A cada mujer cuya voz vive en esta música, a mis colaboradores, a mi familia, a nuestra comunidad: esto es por y para nosotr@s. Mexico presente familiaaaaaa!!!“, escribió.

Joy Huerta conquista Broadway y es nominada a los Premios Tony

Real Women Have Curves: El Musical está basado en la obra escrita por Josefina López, la cual ya había sido adaptada previamente al cine. En esta versión musical, la historia resalta temas como la identidad, la migración, la imagen corporal y el empoderamiento femenino, todos retratados desde una perspectiva latina.

Joy Huerta, en colaboración con Benjamín Vélez, logró crear una banda sonora que mezcla ritmos latinos con el lenguaje emocional propio del teatro musical, brindando autenticidad y sensibilidad a la puesta en escena.

El reconocimiento de Joy Huerta en los Premios Tony no sólo celebra su talento individual, sino también la creciente inclusión de voces latinas en espacios históricamente dominados por otras culturas.

La artista expresó sentirse honrada de formar parte de un proyecto que visibiliza historias reales: “Estoy muy agradecida de que esta obra hable de nosotras, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de todas las mujeres que han luchado por salir adelante en un país que muchas veces no las ve”.

Esta declaración subraya el compromiso de Huerta con causas sociales, como lo ha demostrado también en su carrera musical con temas como “¿Con quién se queda el perro?” o “La de la mala suerte”.

La comunidad artística y sus seguidores celebraron esta nominación como un avance importante en la representación de artistas latinos dentro de Broadway.

Real Women Have Curves: El Musical se ha posicionado como una obra significativa por su mensaje y por el talento involucrado en su producción.