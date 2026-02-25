La historia de Joy Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, y su esposa Diana Atri ha despertado gran interés desde que anunciaron públicamente su matrimonio y la llegada de sus hijos.

Ayer, durante el Festival de Viña del Mar 2026, la pareja volvió a captar la atención, no sólo por la música, sino también por la curiosidad que genera su vida familiar. Muchos se preguntan cómo lograron convertirse en madres y qué camino siguieron para formar la familia que hoy presumen con tanto orgullo en redes sociales.

Así lograron tener hijos Joy Huerta y Diana Atri

Joy Huerta sorprendió al mundo entero en 2019 al revelar que estaba casada con Diana Atri y que ambas esperaban a su primera hija. La noticia fue histórica dentro de la música latina, pues la cantante decidió compartir abiertamente su vida personal y su orientación sexual.

Tras el nacimiento de la niña, la pareja fue portada de algunas revistas, donde buscaron visibilizar la maternidad homoparental en México.

Unos años más tarde, la cantante y su esposa anunciaron que esperaban a su segundo hijo. El bebé nació en 2021 y fue otro momento sumamente aplaudido por los fans de Joy Huerta y sus colegas de la industria musical.

De vez en cuando Joy y Diana Arti comparten fotografías o videos breves sobre su día a día como madres. Por ejemplo, han publicado en Instagram imágenes de algunos paseos familiares o momentos importantes como las fiestas navideñas o la celebración del Día del Orgullo LGTB+.

Aunque no mantienen en secreto a su familia, la pareja ha destacado que su prioridad es brindar a sus hijos un entorno lleno de amor y respeto, alejándolos en lo posible de la exposición mediática, por lo que no han mostrado sus rostros.

Joy Huerta ha señalado que visibilizar su historia ayuda a normalizar las familias diversas y a inspirar a otras parejas que buscan caminos similares.

El nacimiento de Noah en 2019 y de Nour en 2021 fue posible gracias a un proceso de inseminación artificial, método que permitió a la pareja cumplir su sueño de ser madres. Joy Huerta explicó en entrevistas que el procedimiento se realizó en México y que ambas estuvieron involucradas en cada etapa, apoyándose mutuamente.

Una fuente no oficial aseguró en su momento que la cantante de “Dueles” se sometió al procedimiento, pero no logró un resultado satisfactorio. Mientras tanto, Diana Atri, sí pudo quedar embarazada, de modo que ella ha sido quien gestó a los dos niños.